El Ayuntamiento de Toro defiende la reordenación de Santa Marina ante las quejas de los taxistas

Ante las críticas realizadas por profesionales del sector del taxi por el cambio de ubicación de la parada en la plaza de Santa Marina, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toro ha defendido la reordenación de Santa Marina y ha recordado que las obras en la céntrica plaza "no han finalizado".

Por este motivo, el Gobierno local considera que es "prematuro" realizar "determinadas valoraciones sobre la actuación en curso", a la vez que aclara que el servicio que prestan los taxistas no se ha eliminado, sino que la parada se ha trasladado "dentro del mismo entorno de la plaza, pasando de una ubicación a otra dentro del espacio, lo que responde a la reorganización general prevista" en el proyecto de reurbanización de la plaza de Santa Marina.

En este sentido, el Ayuntamiento considera que las quejas de los taxistas "no se ajustan a la realidad de la intervención y resultan injustificadas en este momento del proceso".

Zona peatonal

Por otro lado, según el equipo de Gobierno, "numerosos vecinos y usuarios de la nueva zona peatonal están mostrando su satisfacción por la mejora del entorno, que permite un tránsito más cómodo y seguro, sin la convivencia directa con el tráfico rodado" en la céntrica plaza.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que "los cambios en el espacio público requieren tiempo de adaptación, pero confía en que, como ha ocurrido en otras ciudades, la humanización de las zonas estanciales contribuirá a la mejora y revalorización del entorno urbano, consolidando una plaza más amable y accesible para todos".