El Ayuntamiento invertirá 220.000 euros en la segunda fase de urbanización de la plaza de Santa Marina de Toro

El Ayuntamiento de Toro ejecutará la segunda fase de urbanización de la plaza de Santa Marina, en la que tiene previsto invertir 220.000 euros con cargo a los presupuestos aprobados para el presente ejercicio, actuación que se enmarca en su estrategia de renovación urbana sostenible.

El proyecto contempla una intervención integral en la plaza de Santa Marina, con el objetivo de mejorar las infraestructuras, renovar los servicios urbanos y revalorizar la céntrica plaza de Santa Marina que, según el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toro, "es especialmente relevante desde el punto de vista histórico, patrimonial y ambiental"

Las obras previstas en Santa Marina incluyen la canalización y renovación de infraestructuras básicas, la pavimentación de la zona central de la plaza y la mejora del acerado en la prolongación hacia la calle El Sol, trabajos en los que se emplearán materiales acordes a la normativa vigente.

Nudo de confluencia

Asimismo, el Ayuntamiento de Toro prevé actuar en el nudo de confluencia entre las calles Corredera, Amor de Dios y el vial de conexión con la calle El Sol, donde se realizará la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, además de la mejora del pavimento, actualmente en mal estado.

El proyecto plantea una reorganización del espacio público basada en una geometría de retícula cartesiana, que unifica la pavimentación y ordena los diferentes ámbitos de la plaza, combinando zonas de estancia, ajardinamiento y tránsito peatonal.

Para ejecutar esta actuación complementaria, el Ayuntamiento está pendiente de la convocatoria de subvenciones de los Fondos de Cohesión de la Junta de Castilla y León, que podrían aportar más de 150.000 euros adicionales.

Aparcamiento para 17 vehículos

La plaza se concibe como un espacio principalmente peatonal, sin tráfico rodado en su interior, aunque se habilitará un aparcamiento en línea con capacidad para 17 vehículos en la prolongación de la calle El Sol, incluyendo plazas reservadas para carga y descarga.

La plaza mantendrá así su carácter peatonal, con zonas verdes, arbolado y elementos singulares, además de integrar posibles restos arqueológicos de la antigua iglesia de Santa Marina, garantizando su conservación y visibilidad.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Toro avanza en su estrategia de renovación urbana sostenible, consolidando la transformación progresiva de la plaza de Santa Marina en un espacio más accesible, funcional y acorde con las necesidades actuales de la ciudadanía.