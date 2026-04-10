Los taxistas de Toro, indignados por la reubicación de la parada de Santa Marina: “Que nos dejen trabajar donde hemos estado siempre”

Malestar e indignación por parte de los tres taxistas que prestan servicio en Toro ante la decisión municipal de desplazar la parada de taxis, ubicada anteriormente en la plaza de Santa Marina, número 1, que se ha ubicado recientemente en el extremo contrario de la misma plaza.

Javier Juan Encinas, uno de los taxistas del municipio, señala que la anterior ubicación era “donde nos ha buscado la gente toda la vida”. Ante el descontento por el nuevo emplazamiento, los profesionales del sector han iniciado una recogida de firmas entre los vecinos del municipio, con la que aseguran haber reunido más de 600 apoyos y que han presentado en el Ayuntamiento.

Nueva ubicación de la parada de taxis. / Cedida

Encinas sostiene que en ningún momento han solicitado el traslado de la parada: “Nosotros no pedimos nada. Queremos que nos dejen trabajar en el sitio donde hemos estado siempre”, afirma. Además, insiste en que los tres taxistas comparten la misma postura: “Los tres estamos de acuerdo en estos términos: no estamos nada conformes”, señala.

El profesional del sector considera que esta nueva ubicación puede generar complicaciones en algunos trayectos: “Si alguien me pide que lo lleve al Centro de Salud, tengo que salir por la Puerta de Santa Catalina, por la gasolinera de arriba, y dejarle a mano cambiada”, explica Encinas, relatando que “aquí el tráfico es muy limitado, las calles muy estrechas y como es normal en la ciudadanía, hay obras y camiones descargando”.

La anterior ubicación de la parada de taxis, enfrente de los bancos. / Cedida

Añade que, en la parada anterior, que ahora se encuentra peatonalizada, los usuarios podían esperar bajo los soportales de la plaza mientras esperaban al taxi, mientras que en la actual “están a la intemperie”, siendo en la mayoría de casos, personas mayores, afirma.

Por otro lado, la recogida de firmas también incluye la petición de una señalización que permita "el libre tránsito" de vehículos de servicio público. “A la hora de comer se cierra al tráfico el Arco del Reloj, si la farmacia que está allí dentro es la que está de guardia, yo no puedo andar haciendo laberintos”, explica Encinas.

Decisión del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento aseveran que esta decisión se enmarca en las obras de remodelación en la plaza de Santa Marina, que consta de tres fases, de las que actualmente se ha ejecutado la primera. “Por temas de seguridad vial, no tiene ningún sentido que por una zona peatonal pasen coches”, subrayan, destacando que lo determinaron de forma conjunta a la Policía Local y los técnicos municipales. Además, añaden que de los tres taxistas “suele haber o uno, dos, o ninguno en la parada” y que la nueva ubicación “se ha movido unos metros para el otro lado”.

El alcalde, Carlos Rodríguez, señala que “si quieren, estoy dispuesto a sentarme con ellos en cualquier momento y hablar lo que quieran”. Por otra parte, afirma que en función del número de usuarios que utilicen diariamente el servicio hacia la Plaza Mayor por el Arco del Reloj “el único sitio que está cortado”, remarca, “valoramos hacer un cambio”. En este sentido, añade que la idea de instalar un pivote eléctrico para este caso “lo valoramos en su momento, pero da muchísimos problemas”.