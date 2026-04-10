Nuevo horario de apertura del centro LiderSport de Toro: más horas para nadar y hacer deporte
El horario se ampliará a partir del miércoles 15 de abril
Y.C.
El Centro Deportivo "LiderSport" de Toro amplía su horario de apertura a partir del 15 de abril. El uso de la sala fitness estará disponible de 8.00 a 22.00 horas, mientras que la piscina de 9.00 a 22.00 horas de lunes a viernes. Para el caso de los sábados y domingos, ambas permanecerán abiertas de 9.00 a 14.00 horas.
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