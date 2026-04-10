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El Ayuntamiento de Toro, con el pueblo gitano

Toro conmemoró el 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano, recordando la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y diversa

Iluminación del Ayuntamiento durante el Día Internacional del Pueblo Gitano

Iluminación del Ayuntamiento durante el Día Internacional del Pueblo Gitano / Cedida

Y.C.

El Ayuntamiento de Toro se sumó a la conmemoración el miércoles 8 de abril del Día Internacional del Pueblo Gitano, colocando la bandera gitana en el consistorio e iluminando por la noche el edificio con los colores azul, rojo y verde.

Bandera gitana en el balcón consistorial.

Bandera gitana en el balcón consistorial. / Cedida

El Ayuntamiento recordó que "es un día para visibilizar, recordar y seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y diversa”, a través de unos gestos como muestra “de reconocimiento, respeto y orgullo hacia la historia, cultura y la identidad del pueblo gitano”.

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Esta fecha recuerda el Primer Congreso Mundial del pueblo gitano, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno , así como se impulsaron avances para la protección y difusión de la lengua romaní.

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