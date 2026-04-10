El Ayuntamiento de Toro, con el pueblo gitano
Toro conmemoró el 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano, recordando la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y diversa
Y.C.
El Ayuntamiento de Toro se sumó a la conmemoración el miércoles 8 de abril del Día Internacional del Pueblo Gitano, colocando la bandera gitana en el consistorio e iluminando por la noche el edificio con los colores azul, rojo y verde.
El Ayuntamiento recordó que "es un día para visibilizar, recordar y seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y diversa”, a través de unos gestos como muestra “de reconocimiento, respeto y orgullo hacia la historia, cultura y la identidad del pueblo gitano”.
Esta fecha recuerda el Primer Congreso Mundial del pueblo gitano, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno , así como se impulsaron avances para la protección y difusión de la lengua romaní.
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