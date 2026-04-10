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El Ayuntamiento de Toro licita la ampliación del cementerio municipal por casi 70.000 euros

Las obras proyectadas son la construcción de 96 nichos y 60 columbarios ante "el incremento de la demanda de unidades de enterramiento y la necesidad de reorganizar el espacio disponible”

Cementerio de Toro

Cementerio de Toro / Yago Costoya

Y.C.

El Ayuntamiento de Toro ha licitado un contrato para construir nichos y columbarios en el cuartel de San Atilano del cementerio municipal, con un proyecto que cuenta con un presupuesto de 69.816 euros (IVA incluido).

El objetivo de las obras contempladas en la ampliación de los enterramientos en el cuartel de San Atilano del cementerio municipal se debe a que “en la actualidad quedan pocas unidades de nichos y columbarios disponibles y, dado al incremento de la demanda de unidades de enterramiento y la necesidad de reorganizar el espacio disponible”.

Las obras proyectadas son la construcción de 96 nichos y 60 columbarios. Para que los nichos “sean más económicos”, serán dobles de cuatro alturas, contando con una cámara de ventilación”. La cimentación de los elementos prefabricados se realizará sobre losa de hormigón armado de HA-25 N/mm2 y 20 cm de espesor.

El montaje de los nichos tendrá lugar a continuación de la cimentación de los muretes de apoyo. Además, se instalarán según las especificaciones técnicas del fabricante: nichos prefabricados de hormigón con certificado de homologación por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la proyección de columbarios, el proyecto indica que “además de la demanda de estos, su bajo coste de construcción evita la realización de otro tipo de enterramiento”. Siguiendo el criterio de realizar la obra a través de elementos prefabricados, se han diseñado osarios y columbarios de “idénticas características”, utilizando también elementos prefabricados de hormigón y montando en ellas un sistema de puertas metálicas con cerradura. Los paramentos se forrarán con una chapa de aluminio.

Para adjudicar el contrato de construcción de los nuevos espacios para enterramientos, el Ayuntamiento de Toro tendrá en cuenta dos criterios. El primero de ellos será la oferta económica, que será valorada con hasta 80 puntos. El segundo, la ampliación del plazo de garantía ofrecido por el contratista, con hasta un máximo de 20 puntos.

Las empresas interesadas en participar en el procedimiento de licitación del contrato podrán presentar sus ofertas al Ayuntamiento hasta el lunes 27 de abril, a las 15.00 horas. El plazo de ejecución de las obras previstas será de tres meses una vez que se haya firmado el contrato.

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Con una superficie total de 30.603 metros cuadrados, el recinto funerario se distribuye en 20 cuarteles diferenciados a través de pasillos, siendo el de San Atilano, donde se encuentran los únicos nichos.

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