El teatro Fundos Latorre de Toro acogerá el domingo 12 de abril el espectáculo familiar “¡Ay qué lío!”
La propuesta teatral interpretada por la compañía Eugenia Manzanera tendrá lugar a las 18.00 horas
El Teatro Fundos Latorre acogerá el domingo 12 de abril, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar “¡Ay qué lío!”, interpretado por la compañía Eugenia Manzanera y dirigido por Marieta Monedero.
La propuesta se presenta como una “fiesta divertida” en la que participan distintos personajes. Detrás de una máscara, puede esconderse un personaje y, detrás de los personajes, hay también una actriz escondida que sale cuando se necesita tiempo de calma, tiempo poético. “Un lío divertido, loco, absurdo y poético”.
La obra ha sido escrita por Eugenia Manzanera y está interpretada por ella y Jorge Arche.
Las entradas tienen un precio de tres euros y pueden adquirirse presencialmente en la taquilla del propio teatro o de forma online.
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