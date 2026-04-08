Tres operarios de una empresa local de Toro rescatan a una corza atrapada en un canal de riego
El animal estaba parcialmente sumergido y tiritaba de frío, incapaz de salir por sí mismo de la infraestructura, según explicó Samuel Pérez, uno de los trabajadores que participó en el rescate
La mañana del martes 7 de abril, sobre las 11.00 horas, tres operarios de la empresa local José Isidro Torres, S.L, rescataron a una corza que se encontraba atrapada en el canal de riego de San José, a la altura de las instalaciones de la empresa. El animal estaba parcialmente sumergido y tiritaba de frío, incapaz de salir por sí mismo de la infraestructura, según explicó Samuel Pérez, uno de los trabajadores que participó en el rescate.
Pérez afirmó que, cuando se acercaron al animal, “vino hacia nosotros en vez de marcharse de la angustia que tendría”. Tras realizar una «cadena humana» entre los trabajadores, en la que uno de ellos se metió en el agua, sacaron a la corza de la infraestructura. Posteriormente, la trasladaron en un vehículo hasta un pinar cercano, donde fue liberada. El operario desconoce a que hora se cayó la corza, pero señaló que "si subía un metro más el agua, ya se la llevaba”.
Durante el Pleno celebrado el pasado jueves 26 de marzo, los grupos municipales aprobaron por unanimidad una moción en la que se instaba a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a adoptar medidas como la instalación de rampas de salida, pasos de fauna y vallados en los canales de San José y Toro-Zamora con el objetivo de reducir el ahogamiento de fauna, describiendo que "es una problemática recurrente".
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