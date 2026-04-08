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Toro cuenta con nuevos badenes en cuatro vías para reducir la velocidad del tráfico

Se han instalado en la Avenida Carlos Latorre, Ronda de Corredera, calle Capuchinos y Alberca de Capuchinos

Instalación de un nuevo badén en Toro.

Instalación de un nuevo badén en Toro.

El Ayuntamiento de Toro instala nuevos badenes en cuatro vías de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad del tráfico.

Se han añadido en la Avenida Carlos Latorre, Ronda de Corredera, calle Capuchinos y Alberca de Capuchinos.

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Nuevo badén instalado en Toro.

Nuevo badén instalado en Toro. / Cedida

Estas actuaciones, señalan, “buscan proteger a peatones y conductores, garantizando una circulación más segura” en estas zonas de la ciudad.

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