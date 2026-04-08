Toro cuenta con nuevos badenes en cuatro vías para reducir la velocidad del tráfico
Se han instalado en la Avenida Carlos Latorre, Ronda de Corredera, calle Capuchinos y Alberca de Capuchinos
El Ayuntamiento de Toro instala nuevos badenes en cuatro vías de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad del tráfico.
Se han añadido en la Avenida Carlos Latorre, Ronda de Corredera, calle Capuchinos y Alberca de Capuchinos.
Estas actuaciones, señalan, “buscan proteger a peatones y conductores, garantizando una circulación más segura” en estas zonas de la ciudad.
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