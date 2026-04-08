Toro acogerá un diálogo taurino protagonizado por el escritor Miguel Aranguren y el torero José Ruiz Muñoz

Miguel Aranguren, escritor y artista plástico, acompañado por el torero José Ruiz Muñoz, establecerán en Toro un dialogo “mano a mano” abierto con los aficionados el próximo sábado 11 de abril, con entrada libre a las 20.00 horas, en el Hospital de la Cruz.

Durante el acto, organizado por la Asociación Cultural Taurina “La Verónica”, a partir del libro “Toros para antitaurinos” (2024), de Aranguren, se establecerá un dialogo "del que los aficionados podrán conocer los pormenores y vivencias para el desarrollo de dicha publicación”, señala la organización.

Cartel de presentación del evento. / Cedida

Miguel Aranguren

Miguel Aranguren, escritor y artista plástico es columnista de opinión en diversos medios escritos, habiendo escrito para HOLA, El Mundo, etcétera. Actualmente firma sus columnas en El Debate y Woman Essentia. Ha publicado 14 libros entre novelas y ensayos, siendo, el último de ellos “Toros para antitaurinos”.

Aranguren (Madrid,1970) es descendiente por línea directa del Marqués de Villagodio: es bisnieto de José Echevarría Bengoa, fundador de la divisa original, quien en 1892 compró vacas de Veragua y sementales de Trespalacios, que pastaron en la Dehesa San Pelayo junto a las aguas del río Duero, en Coreses.

Tras el fallecimiento del marqués en 1924, la ganadería se vendió, aunque diez años más tarde sus hijos Alfredo (nuevo marqués) y Eduardo Echevarría Victoria de Lecea -abuelo de Miguel Aranguren–, adquirieron la cuarta parte de las reses del ganadero salmantino Francisco Sánchez “Coquilla” (origen Marqués de Albaserrada y Marqués de Santacoloma, por su línea Ibarra), que pastaron en San Pelayo. Debutaron con nuevo nombre (Villagodio Hermanos) y nuevo hierro en Vitoria (1935), y ganaron antigüedad en Madrid en 1936.

En 1962 Alfredo se quedó con la ganadería. Eliminó lo de Coquilla y compró vacas a Lisardo Sánchez y sementales a Antonio Urquijo (bisabuelo de la esposa de Miguel Aranguren), hasta que en 1983 Sayalero y Bandrés compró el hierro y las reses.

Ruiz Muñoz

José Ruiz Muñoz (Puerto Real, Cádiz, 1995), es torero y el sobrino nieto de Curro Romero, “el Faraón de Camas”. Hizo su primer paseíllo como novillero en la Real Maestranza de Sevilla, en 2014, temporada en la que fue triunfador de la Feria de Santander.

Tras su etapa de novillero, en octubre de 2021, tomó una alternativa en Requena (Valencia) de manos de José María Manzanares y Andrés Roca Rey como testigo. Cortó una oreja con petición de la segunda y dio la vuelta al ruedo en el sexto tras pinchar “una gran faena”. En ese mismo año “Tendido Cero” (TVE) realiza un reportaje dedicado a Ruiz Muñoz.

El 15 de febrero de 2025, en Guillena (Sevilla), bajo la Presidencia de Honor de la Infanta doña Elena, torea una corrida en beneficio del Daño Cerebral, causa con la que está personalmente vinculado. Fueron 4 toros en solitario de distintas ganaderías, cortando cuatro orejas .

La asociación afirma que el torero gaditano es acompañado desde 2017 por el propio Miguel Aranguren, y que, además, como casualidad, en la mañana del sábado, Ruiz Muñoz participará en un tentadero en la ganadería salmantina de Agustinez, de Ricardo Sánchez.

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El acto será presentado por la periodista toresana Carmen Toro, con la colaboración del Ayuntamiento de Toro y del Consejo Regulador de la DO Toro.