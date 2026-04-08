Nuevos “cojines berlineses” en cuatro vías de Toro para reducir la velocidad del tráfico

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez, afirma que toman esta decisión “seguramente impopular para muchos”, explicando que “tenemos la responsabilidad de que no vuelva a ocurrir un accidente mortal", añadiendo que actúan "escuchando a los profesionales, que son los que han decidido qué medidas adoptar”.

Por el momento, el Ayuntamiento de Toro ha instalado seis bandas reductoras del tipo cojín berlinés, que se han repartido entre la Avenida Carlos Latorre, Avenida Ronda de Corredera y en Alberca de Capuchinos. Asimismo, se instalarán próximamente dos en la calle Capuchinos.

Nuevo badén instalado en Toro. / Cedida

Posteriormente, desde el consistorio añaden que, en cuanto la climatología lo permita, se añadirán "dientes de dragón", unas marcas viales pintadas en el suelo para "crear la sensación de que el carril se reduce y que los vehículos circulen más despacio". Además, señalan que se mejorará el alumbrado en los pasos de cebra “desde el que sale de la estación de autobuses en adelante”, explican.

Añaden que estas medidas se pusieron sobre la mesa en una reunión que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2025 entre el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, los ediles María Velasco y Francisco Rodríguez, el jefe provincial de Tráfico en Zamora, Alfonso Ibáñez Colmenares, el jefe y subjefe de la Policía Local, Ramón Gómez y José Espías, respectivamente, junto al ingeniero local, José Manuel Villar.

Durante el pasado encuentro, también se planteó la puesta en funcionamiento de semáforos. Sin embargo, Gómez explicó que “ninguna” de las tres partes profesionales que participaron: el jefe provincial de Tráfico en Zamora, Policía Local y el ingeniero municipal, “decidieron apostar por ellos”. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana señala que con el cojín berlinés, “todo el mundo va a frenar, mientras que un semáforo te lo puedes saltar”. Además, añade que “si circulas despacio, a la velocidad adecuada, tu vehículo no va a sufrir ningún daño”.

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En cuanto a la instalación de radares, Gómez añade que también fue un tema que se trató durante la pasada reunión. Sin embargo, explica que no se instalará ninguno “porque tampoco te va a frenar el coche”. “Queremos medidas efectivas para que no haya accidentes ni haya atropellos mortales. La única manera de reducir la velocidad es con estas medidas que vamos a adoptar”, señala.