Carlos Rodríguez y Javier Faúndez mantienen su primer encuentro institucional
Durante el encuentro se trasladó la propuesta de celebrar el siguiente Encuentro Provincial de Águedas en Toro y se abordaron proyectos patrimoniales
La mañana del miércoles 8 de abril, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, han tenido su primer encuentro institucional.La reunión, celebrada en la Diputación de Zamora, tuvo como objetivo "estrechar lazos" entre ambas administraciones y sirvió para abordar asuntos referentes a la localidad, entre los que se trasladó la propuesta de celebrar el siguiente Encuentro Provincial de Águedas en Toro y se abordaron proyectos patrimoniales "para enriquecer a la ciudad".
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