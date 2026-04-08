Carlos Rodríguez y Javier Faúndez mantienen su primer encuentro institucional

La mañana del miércoles 8 de abril, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, han tenido su primer encuentro institucional.La reunión, celebrada en la Diputación de Zamora, tuvo como objetivo "estrechar lazos" entre ambas administraciones y sirvió para abordar asuntos referentes a la localidad, entre los que se trasladó la propuesta de celebrar el siguiente Encuentro Provincial de Águedas en Toro y se abordaron proyectos patrimoniales "para enriquecer a la ciudad".