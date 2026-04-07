Obras en el Canto de Toro: una nueva pista multideporte y reformas en las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Toro ha comenzado los trabajos de acondicionamiento en las instalaciones deportivas exteriores del Canto, que permanecerán cerradas al público hasta la finalización de las reformas, con una inversión realizada de 14.382 euros (IVA incluido). Paralelamente, han empezado las obras de instalación de una pista multideporte en la zona del parque infantil del Canto, cuya área de juegos continuará abierta.

Instalaciones deportivas

Entre los trabajos previstos, se incluyen intervenciones en la pista polideportiva de fútbol sala y baloncesto, así como en las pistas de pádel. Las actuaciones contemplan el acondicionamiento integral de los espacios, el vallado completo de las instalaciones, el marcaje de líneas reglamentarias y la mejora de distintos elementos estructurales.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos relacionados con diversos suelos, juntas y complementos. También, el consistorio asegura que se procederá a la incorporación de accesorios y repuestos "necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria asociada al mantenimiento de las instalaciones".

En cuanto al aspecto visual y funcional de las pistas, afirman que se procederá al pintado de las líneas de señalización en las pistas de pádel y en la de fútbol y baloncesto. Además, se aplicará un revestimiento en color verde que el Ayuntamiento señala que “contribuirá a mejorar tanto la estética como la durabilidad de las superficies”.

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Pista multideporte

Parque infantil en la zona del Canto. / Cedida

La instalación de la pista multideporte se encuentra dentro del presupuesto base de la licitación que también contempla las actuaciones en el área de juegos de San Francisco y en el de Tagarabuena, que es de alrededor de 150.000 euros, IVA incluido. En la zona infantil del Canto también se realizarán nuevas actuaciones posteriormente.