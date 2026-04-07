“La luz, a pesar de todo": la exposición de la pintora Luz Serrano sobre el exilio llega a la Casa de Cultura de Toro

La exposición de la pintora Luz Serrano, "La luz, a pesar de todo", una selección de más de 30 obras centradas en el exilio y la esperanza, se inaugurará en la Casa de Cultura de Toro el viernes 10 de abril a las 19.00 horas, pudiendo contemplarse hasta el viernes 24.

La muestra, con creaciones realizadas a lo largo de varias décadas, reflejan a través de rostros que se desvanecen, el exilio que Serrano y sus padres vivieron cuando ella tenía apenas dos años, en 1939, año en el que finalizó la Guerra Civil y comenzó de la dictadura franquista.

Aquel invierno, sus padres se vieron forzados a abandonar Caspe (Aragón), atravesando a pie los Pirineos hasta llegar al campo de concentración de Argelès-sur-Mer (Francia), con ella en brazos. “Yo estaba obsesionada con esto, pero nunca quise pintarlo con agresividad ni con odio. Siempre con una luz al horizonte, una esperanza”, expresa la artista.

Cartel de la exposición "La luz, a pesar de todo" / Cedida

Serrano, afincada en la región de Occitania (Francia) ha viajado y expuesto en distintos países, siendo la quinta vez que trae sus pinturas a España: “Para mi pintar significa vivir y vivir es crear”, reconoce.

Michel-Henry Bouchet, vicepresidente del comité de hermanamiento entre Toro y Condom (Francia), afirma que los cuadros de Serrano muestran masas de nubes, desprendimientos y procesiones, “no de penitentes, sino de caminantes”, detalla. Sin embargo, explica que Serrano “nunca encierra sus cuadros en tonos de plomo ni en sepias apagados”, precisa que sus cielos de estaño “jamás consiguen sofocar las claridades que avanzan”, mostrando, en el horizonte, “una luz, a pesar de todo”.

Henry añade que, “en el exilio, cada persona no se reduce solo a lo que ha perdido, a lo que deja atrás para siempre, sino a lo que reconstruye de su ser con los demás a su lado”. Explica que este “doble movimiento” es el que se traduce en la pintura de Serrano: “Celebra la voluntad de recrear la libertad de lo que hemos sido”, afirma.

Una libertad que, continúa, “brota del privilegio doloroso de haber tenido que dar la espalda a las colinas de Aragón, consecuencia fortuita de nacer en aquellos años oscuros de una España refractaria a la democracia”.

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Desde el comité de hermanamiento aseguran que esta exposición ha sido posible gracias al “dinamismo” de la Asociación de Hermanamiento entre Toro y Condom y al apoyo del Ayuntamiento de Condom, el concejal de Cultura de Toro, Javier López, así como a la Casa de Cultura y su directora Cristina Tamames.