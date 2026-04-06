UPA CyL solicita al Ministerio de Agricultura que traslade a Europa la suspensión del “Sistema de Perfeccionamiento Activo del Azúcar”

La Unión de Pequeños Agricultores en Castilla y León ha remitido la mañana de este lunes al Ministerio de Agricultura una carta en la que solicita que se traslade a la Comisión Europea la suspensión del “Sistema de Perfeccionamiento Activo del Azúcar”, con el fin de “rebajar la presión que existe en el mercado europeo”, asegurando que "está generando una continua pérdida de remolacheros y de superficie sembrada por falta de rentabilidad en la región”.

UPA considera que esta medida “supondría aliviar la situación límite que sufren los productores de remolacha, que ven como este cultivo cada vez tiene menos rentabilidad en nuestro país”, por lo que sostienen que “poner coto a la importación de azúcar en bruto podría ser una de las actuaciones a desarrollar por parte de la Comisión Europea”.

Las entradas de azúcar en España bajo este procedimiento, explican que supone importarlo sin pagar derechos arancelarios ni IVA, señalando que está siendo “sumamente lesivo” para una región productora como Castilla y León, “provocando, en muchos casos, el abandono de un cultivo que en su día fue emblemático y muy social”.

UPA CyL apunta que “en el actual contexto del mercado mundial del azúcar en niveles tan bajos estamos ante una excusa perfecta para que Azucarera, principal industria de nuestro país, anuncie continuas reducciones en las condiciones económicas de los contratos con los remolacheros”.

Por este motivo, UPA ha solicitado al Ministerio de Agricultura que traslade a la Comisión Europea dicha petición “para que responda a la sensibilidad que conocemos hay en Bruselas con este asunto, en unos momentos en los que se están barajando diferentes actuaciones”.

Noticias relacionadas

Desde la organización aseguran que están convencidos de que España “apoyará todas las medidas que supongan un alivio para un sector tan castigado como el remolachero”. En este sentido, esperan que se traslade esta petición para que se aplique “inmediatamente” desde el ámbito comunitario.