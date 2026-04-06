El Partido Popular de Toro denuncia el estado de la pradera del Cristo de las Batallas

El Partido Popular de Toro califica el estado de la pradera del Cristo de las Batallas como “absolutamente vergonzoso”, describiendo que no se trata de "un hecho puntual”, sino de “meses de inacción, de falta total de mantenimiento y de ausencia de gestión por parte del equipo de gobierno”.

Los ediles del PP afirman que, en medio de las zonas de paso, permanecen “troncos de gran tamaño caídos durante los temporales de invierno, ramas esparcidas sin retirar, restos de poda abandonados, barbacoas convertidas en auténticos vertederos con bolsas de basura, latas y residuos acumulados, zonas quemadas sin ningún tipo de limpieza y mobiliario en condiciones deficientes”.

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Pradera del Cristo de las Batallas. / Cedida

Además, señalan que esta situación afecta a "la imagen de Toro” en una zona que, recalcan, "es un lugar de encuentro tradicional para toresanos y visitantes que, especialmente en Semana Santa, ha vuelto a ser punto de reunión". En este sentido, afirman que también supone “un riesgo evidente debido a la acumulación de material vegetal seco con peligro de incendio, troncos y ramas de gran tamaño en zonas transitadas y focos de suciedad que generan insalubridad”.