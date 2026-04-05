Yoseba Revidiego: ocho años de voluntariado al frente de Protección Civil en Toro

Yoseba Revidiego (Zamora, 1992) es el jefe de la Agrupación de Protección Civil de Toro desde 2019, aunque se incorporó en 2018. Desde hace casi ocho años, compagina su profesión con su compromiso voluntario que continúa incluso cuando el uniforme naranja permanece colgado en el armario. Persiste en la vida cotidiana: en su casa, en momentos de ocio y descanso, donde el teléfono móvil siempre puede sonar.

“La vocación por ayudar a los demás” explica que fue la que condujo, a través de un contacto familiar, a incorporarse en 2010 a la Agrupación de Protección Civil de Zamora, donde permaneció hasta 2015. Tras un paréntesis de tiempo fuera del voluntariado, se incorporó en 2018 a la de Toro. Desde ese entonces la ha visto crecer, pues tan solo eran tres integrantes en aquel momento, mientras que actualmente son 26 las personas que conforman la plantilla, con una media de edad, que, según estima, ronda los 25 años.

La agrupación toresana es de carácter municipal, aunque también está integrada en la estructura de emergencias del 112 de Castilla y León, por lo que pueden atender situaciones fuera del municipio. En colaboración con otros cuerpos de seguridad y servicios de emergencias, según detalla, la mayoría de labores que desempeñan los voluntarios son principalmente preventivas, aunque también actúan en emergencias.

Ante cualquier mensaje de alarma, Revidiego señala que el voluntario “está preparado psicológicamente porque lo primero que hace es coger la mochila y querer ir”. Asimismo, defiende que se trata de una labor que “hay que vivirla”, porque "requiere de un sacrificio muy grande, ya que también se dejan atrás a familiares, amigos, hobbies y horas de descanso”.

Protección Civil de Toro durante la crecida del río Duero a su paso por Toro. / Y.C.

Y es que, durante su trayectoria en Protección Civil, ha estado presente en escenarios marcados por la emergencia y la constante incertidumbre: la pandemia de COVID-19, la DANA de Valencia y los incendios forestales en la provincia de Zamora, entre otros. La declaración del confinamiento llegó apenas unos meses después de que asumiera la jefatura de la agrupación.

Entre marzo y junio de 2020, Revidiego explica que tres voluntarios de la agrupación se aislaron en la sede de Protección Civil para atender a personas contagiadas. “Les llevábamos comida, medicamentos, colaborábamos en la realización de pruebas PCR y también entregábamos EPIs a los profesionales sanitarios en las residencias”, recuerda. Cuando escaseaban, explica que se desplazaban hasta Valladolid para recoger batas improvisadas que una asociación elaboraba con bolsas de basura.

Durante aquellos meses, los voluntarios también recorrían las calles del municipio con el vehículo de Protección Civil, informando por megafonía de los nuevos decretos que se iban aprobando. “Yo me sentía como en el patio de una cárcel. Estábamos nosotros solos en la calle y la gente te miraba desde las ventanas”. Ante las situaciones más delicadas, Revidiego explica que “tienes que poner buena cara porque, si no, trasmites preocupación a la población. Cuando ya estamos retirados, hablamos, lloramos, nos abrazamos y lo que haga falta", reconoce.

Protección Civil de Toro

Con el objetivo de lograr una mejor coordinación interna, Protección Civil de Toro se divide en tres equipos con sus tres jefes respectivos. No obstante, Revidiego señala que hay decisiones que dependen del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez.

El reglamento interno de la agrupación contempla un mínimo de 60 horas al año, que afirma que se cubren fácilmente ante la diversidad de actos que se celebran en la ciudad. En este sentido, subraya que “necesitamos un mejor equipamiento en el parque móvil. Es algo deficiente porque solamente tenemos un vehículo para 26 voluntarios”.

Voluntarios de Protección Civil, reconocidos en Toro por su labor en los incendios forestales de Zamora de 2025 / Y.C.

En cuanto a la financiación y el apoyo logístico de Protección Civil de Toro, Revidiego señala que la Diputación de Zamora les concede una subvención anual de 25.000 euros, así como la Junta de Castilla y León les proporciona ayuda con material estratégico. Por otra parte, reconoce que el Ayuntamiento de Toro “siempre atiende las peticiones de la agrupación: uniformidad, gasolina, incluso dietas para servicios de más de cinco horas”.

Revidiego describe a la Agrupación de Protección Civil de Toro como “especial”, explicando que “no es lo mismo desempeñar una labor en una gran ciudad, donde existen todos los servicios de emergencias posibles, que en una ciudad como Toro, que, desgraciadamente, los recursos son escasos". Estos son los motivos por los que afirma que personas procedentes de distintas provincias como Palencia, Valladolid, Soria y León deciden sumarse a la agrupación toresana, a pesar de la distancia.

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Antes de que los voluntarios se incorporen en la agrupación, explica que se debe realizar un curso de iniciación que, posteriormente, se complementa con distintas formaciones especializadas en ámbitos tales como búsqueda de personas desaparecidas, primeros auxilios, seguridad vial, etcétera. Para quienes no pueden desempeñar el número mínimo de horas, recalca que, como es una labor voluntaria, “lo primero es tu trabajo y tus estudios”, por lo que se conceden bajas temporales.