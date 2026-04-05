Semana Santa
Toro revive el conmovedor encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Guía
Tuvo lugar ante la mirada atenta de numerosos asistentes que llenaban la Plaza Mayor en una calurosa mañana de Domingo de Resurrección
La Semana Santa de Toro vive, en su último día, uno de sus momentos más emotivos: la alegre procesión del Domingo de Resurrección, organizada por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad.
Numerosos toresanos y visitantes se congregaban en la Plaza Mayor, deseosos por contemplar el conmovedor reencuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Guía.
A las 12.00 horas, la talla de Jesús Resucitado, obra de Antonio Tomé en 1692, partió, cargada por los cofrades, desde la iglesia del Santo Sepulcro para continuar por la calle Zapateros, Antigua, Amor de Dios y Puerta del Mercado. Al compás de la flauta y el tamboril, el cortejo prosiguió hasta llegar a la Plaza Mayor.
Mientras tanto, desde la Colegiata de Santa María la Mayor avanzaba la imagen de la Virgen de la Guía, una talla anónima del siglo XVIII. Mecida a hombros de las cofrades de la hermandad, durante su recorrido fue acompañada al son de la Banda de Música de La Cistérniga.
El encuentro entre Madre e Hijo tras la Resurrección tuvo lugar ante la mirada atenta de numerosos asistentes que llenaban cada rincón de la Plaza Mayor en una calurosa mañana de Domingo de Resurrección. Instantes previos, se escuchaba entre los presentes: “¡Ahí vienen!”, cuando los acompañamientos musicales de ambas tallas se sentían cada vez más cerca.
Allí, se celebraron las tradicionales “tres venias”, donde se retiró el velo de luto de la Virgen, un gesto que simboliza el fin del dolor y la profunda alegría por la Resurrección. Acto seguido, dos niños protagonizaron la suelta de palomas, en representación de la esperanza, ofreciendo una estampa que cautivó los aplausos del público.
A continuación, ambas imágenes iniciaron juntas el recorrido, con el acompañamiento musical de la Banda de La Cistérniga y los sonidos de la flauta y el tamboril, hasta la Colegiata, donde fue oficiada la solemne misa.
En la misma Plaza Mayor tendrá lugar la “Quema de Judas”, a las 18.00 horas, acto organizado por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad que pondrá el broche final al Domingo de Resurrección y a una Semana Santa cargada de tradición, devoción y emoción.
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