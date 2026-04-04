Semana Santa
Toro vive con recogimiento la solemne procesión de Jesús Muerto
Numerosos cofrades y devotos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad durante el Viernes Santo
El Viernes Santo se despide en Toro con la solemne y emotiva Procesión Oficial de Jesús Muerto, organizada por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad.
Las imágenes de La Magdalena, el Cristo de la Expiración, la Piedad, San Juan, Jesús Yacente y la Virgen de la Soledad cautivaron la mirada y el corazón de los numerosos fieles que llenaban las calles toresanas, acompañadas del paso firme de los cofrades y de las bandas de música de La Cistérniga y “La Lira” de Toro.
La procesión partió a las 20.00 horas desde la iglesia del Santo Sepulcro y se dirigió hasta la Plaza de la Colegiata, donde tuvo lugar el Sermón del Desenclavo, momento en que la luz del sol se desvanecía y las farolas empezaban a encenderse en la ciudad. Allí, con sentidas palabras, se narró minuciosamente el descenso de Jesús de la cruz, envolviendo a los presentes en un profundo recogimiento.
El cortejo, en un ambiente de respeto y devoción, siguió su recorrido por la Plaza de los Bollos de Hito, calle de San Lorenzo el Real, Puerta de Morales, calle El Sol, Plaza Santa Marina, Arco del Reloj, Puerta del Mercado, Plaza Mayor hasta finalizar en el templo de partida.
- Semana Santa histórica en Zamora con más de 250.000 visitantes
- Mario Vaquerizo participará en la gala Talento Emprende de Zamora
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante Unionistas: 'Era injusto ir ganando en el minuto 80'
- Zamora, la segunda provincia de Castilla y León con mayor población reproductora de águila perdicera
- Dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela y otra del alfoz de Zamora reciben la declaración de impacto ambiental favorable
- Zamora necesita creérselo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- El Centro de las Ciudades Medievales de Zamora se transformará en un museo interactivo