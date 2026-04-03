El sol ilumina la devoción en la procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla en Toro

Lucía el sol en la ciudad de Doña Elvira durante la intensa mañana de Viernes Santo, en la que las emotivas once imágenes de la procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, brillaban bajo su dorada claridad.

Entre las tallas que avanzaron en el cortejo se encontraron Jesús Nazareno, obra de Tomás Noguera y Luis Marco Pérez en 1958; el Ecce Homo, del siglo XVII; la Santa Cena, de Ricardo Segundo en 1942; o “La Verónica”, del taller de Salzillo, en el siglo XVIII.

Cientos de cofrades avanzaron entre calles llenas de fieles y balcones donde numerosos toresanos se asomaban para no perder detalle. La devoción, la emoción y el profundo recogimiento marcaron el ambiente.

El recorrido también estuvo acompañado al son de la Banda de Música Tomás Bretón de Salamanca, la Banda de Música de Tordesillas, la Banda “La Lira” de Toro, y la Asociación Musical "Villa de Olmedo". Asimismo, los cuatro conqueros continuaban con el cometido que se les confiaba: recoger donativos destinados al sostenimiento de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla tras haber recibido la bendición durante el Jueves Santo y haber obtenido, de manos de los escribanos, la insignia y la conca.

La mañana se abrió a las 6.00 horas con el Sermón del Mandato en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, pronunciado por el sacerdote Enrique Alonso. Posteriormente, la procesión partió desde el templo y trazó su recorrido por distintas calles toresanas hasta llegar a la Colegiata de Santa María la Mayor, donde los cofrades se adentraron en la estación de penitencia ante el Cristo Sacramentado.

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A las 11.30 horas, la procesión se reanudó desde la Plaza de la Colegiata, recorriendo la calle Mayor, Arco del Reloj, el Sol y Rejadorada hasta entrar en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.