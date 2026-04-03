Dulces recuerdos del legado chocolatero de Vezdemarbán: una investigadora busca recuperar su historia

Mirar hacia atrás es fundamental para comprender nuestra identidad. Por ello, la investigadora María Ruiz se está dejando guiar por la vieja tinta de los documentos, las páginas de los libros y la memoria de sus entrevistados, con el objetivo de rescatar aquellos antiguos recuerdos y utensilios ligados al legado chocolatero de su pueblo, Vezdemarbán.

Durante el siglo XX, el municipio estaba "empachado" de fábricas de este producto, llegando a contar con más de 20 casas de producción y ganándose el sobrenombre de "el pueblo del chocolate". Hoy, sin embargo, ninguna de ellas permanece en activo en esta localidad de 423 habitantes.

No obstante, en la cercana ciudad de Toro se encuentra, desde 1987, La Superlativa, que mantiene una estrecha relación con Vezdemarbán. Esta empresa se fundó en Pinilla de Toro en 1960. Sin embargo, la unión familiar entre el hijo de sus creadores y la nieta de Gregorio Pascual, fundador de la fábrica La Fe en Vezdemarbán en 1870, conectó ambas herencias chocolateras.

Según Ruiz, la última fábrica del municipio cerró definitivamente entre 2006 y 2007, mientras ella se encontraba en Irlanda y recibió la noticia por teléfono. En ese momento, conservaba una tableta de aquel chocolate, cuyo envoltorio fotografió, marcándolo con un corazón: una imagen que aún guarda como un pequeño tesoro lleno de nostalgia.

Además, su fascinación por este antiguo producto local creció al descubrir que también evocaba emociones incluso en personas de fuera de Vezdemarbán, como reflejaban en un artículo de opinión Juan Manuel de Prada sobre el chocolate a la taza y una poesía de Eduardo Fraile dedicada al chocolatero marbano Filiberto González.

Iglesia de Nuestra Señora de la Cuesta, Vezdemarbán. / Cedida

Echando la vista atrás, en la memoria de Ruiz emergen imágenes sensoriales: el aroma del pueblo cuando tostaban el cacao o aquellos desayunos en familia, cada domingo, con chocolate. Estos momentos forman parte de una memoria personal que ahora busca ampliar y preservar con la intención de que, en Vezdemarbán, “conozcamos mejor nuestro pasado y lo apreciemos más”.

Esta idea llevó a Ruiz a emprender su investigación, titulada “Vezdemarbán, el pueblo del chocolate: recuperación de un patrimonio olvidado”, una propuesta que fue becada con 3.000 euros por el Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. La investigadora es graduada en Turismo por la Universidad de Murcia y cuenta con un Posgrado en Agente de Desarrollo Local/Rural, por la Universidad de Valladolid.

El estudio no se limita exclusivamente a recopilar recuerdos sobre la tradición chocolatera: busca conocer el origen y el proceso histórico, recopilar el legado material e inmaterial que ha sobrevivido al paso del tiempo y compilar los métodos, tanto manuales como mecanizados, de elaboración del chocolate. Asimismo, tendrá como objetivo identificar, digitalizar y catalogar los utensilios que se conservan en el municipio. Toda esta labor buscará sentar las bases para un plan de conservación del patrimonio inventariado, así como generar propuestas de futuro en Vezdemarbán.

Ruiz, vinculada familiarmente a esta tradición, busca devolver al municipio parte de una historia que, aunque dulce por su vínculo con el chocolate, guarda también el amargo sabor, como el cacao puro, al ver ese legado caer en manos del desconocimiento y el olvido. Explica que uno de los factores que contribuyó al declive de la industria fue "la falta de unión entre los chocolateros", quienes no llegaron a un acuerdo para constituir una cooperativa o una empresa común que les permitiera competir en mejores condiciones.

A través de esta investigación, que será entregada antes del 31 de agosto, Ruiz anima a quienes tengan recuerdos, fotografías o utensilios relacionados con el chocolate de Vezdemarbán, a contactar con el Ayuntamiento del municipio para colaborar en el estudio.

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Asimismo, agradece al IEZ Florián de Ocampo “por apoyar este estudio en particular y a la investigación, la cultura y el conocimiento en general. Gracias a su trabajo salen adelante proyectos que, de otro modo, probablemente no saldrían a la luz”.