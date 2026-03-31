Toro abre este miércoles las puertas de su patrimonio con la primera visita guiada del programa "Déjate llevar"

El programa de visitas guiadas gratuitas "Déjate llevar" promovido por la Diputación de Zamora arrancan este miércoles, 1 de abril, en Toro con un recorrido por algunos de los emblemas del amplio y rico patrimonio que atesora la ciudad.

La visita guiada partirá, a las 11.00 horas, de la Plaza Mayor, y los participantes podrán descubrir algunas de las "joyas" patrimoniales de Toro como el Alcázar, el Ayuntamiento, el Arco del Reloj, la Colegiata, el palacio de los Condes de Requena y la histórica plaza de toros.

Al margen de la visita guiada y gratuita prevista para este miércoles, el programa incluye otros nueve recorridos turísticos que se celebrarán el 23 de abril, el 2 y el 15 de mayo, el 19 de julio, el 5 de septiembre, el 31 de octubre, el 2 de noviembre y el 6 y 7 de diciembre.

Todas las visitas guiadas comenzarán a las 11.00 horas, salvo la programada para el 2 de mayo que se celebrará en horario de tarde y partirá a las 16.30 horas.

Las personas interesadas en participar en esta iniciativa turística pueden recabar más información y formalizar su reserva en el teléfono 980 69 47 47 o a través del correo electrónico turismo@toroayto.es.

Para cada una de las visitas guiadas programadas para este año en Toro el número máximo de plazas es de 50 personas.