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Toro abre este miércoles las puertas de su patrimonio con la primera visita guiada del programa "Déjate llevar"

El recorrido permitirá a los participantes descubrir algunos de los monumentos de la ciudad como el Alcázar, el Arco del Reloj, la Colegiata o la plaza de toros

Un grupo de turistas admira la Colegiata de Toro en una visita guiada.

Un grupo de turistas admira la Colegiata de Toro en una visita guiada. / M. J. C.

M. J. Cachazo

El programa de visitas guiadas gratuitas "Déjate llevar" promovido por la Diputación de Zamora arrancan este miércoles, 1 de abril, en Toro con un recorrido por algunos de los emblemas del amplio y rico patrimonio que atesora la ciudad.

La visita guiada partirá, a las 11.00 horas, de la Plaza Mayor, y los participantes podrán descubrir algunas de las "joyas" patrimoniales de Toro como el Alcázar, el Ayuntamiento, el Arco del Reloj, la Colegiata, el palacio de los Condes de Requena y la histórica plaza de toros.

Al margen de la visita guiada y gratuita prevista para este miércoles, el programa incluye otros nueve recorridos turísticos que se celebrarán el 23 de abril, el 2 y el 15 de mayo, el 19 de julio, el 5 de septiembre, el 31 de octubre, el 2 de noviembre y el 6 y 7 de diciembre.

Todas las visitas guiadas comenzarán a las 11.00 horas, salvo la programada para el 2 de mayo que se celebrará en horario de tarde y partirá a las 16.30 horas.

Las personas interesadas en participar en esta iniciativa turística pueden recabar más información y formalizar su reserva en el teléfono 980 69 47 47 o a través del correo electrónico turismo@toroayto.es.

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Para cada una de las visitas guiadas programadas para este año en Toro el número máximo de plazas es de 50 personas.

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