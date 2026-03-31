Estos son los ganadores del concurso de dibujo y fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Toro

La Junta Pro Semana Santa de Toro ha entregado los premios de los concursos de dibujo infantil, en el que han participado alumnos de diferentes colegios de la ciudad, y del certamen de fotografía.

En el concurso infantil, nueve escolares han recibido como regalo un vale canjeable por material escolar. En la categoría de educación infantil, los tres premios han recaído en Marina Ramos, Zaira Fernández y Martín Díez.

En la categoría de alumnos que estudian entre 1º y 3º de Primaria, los galardones han sido entregados a los dibujos realizados por Mirian García, Amelia Corral y Martina Francino.

Representantes de la Junta Pro Semana Santa entregan uno de los premios del concurso infantil. / Cedida

Por su parte, Pablo Rodríguez, Adrián Marbán y Sandra Santos, han recogido los premios correspondientes a la categoría que agrupaba a los escolares que cursan estudios en 4º a 6º de Primaria.

En el mismo acto celebrado en la Colegiata, la Junta Pro Semana Santa entregó los premios a las mejores imágenes presentadas al concurso de fotografía.

Jesús Salvador Cecilio recoge el premio de concurso de fotografía. / Cedida

El primer premio fue entregado a Jesús Salvador Cecilio, por una imagen de la procesión del Sábado de Dolores organizada por la Asociación Parroquial de las Siete Palabras de Toro.

Antonio Fortuoso fue reconocido con el segundo premio, mientras que el tercero fue concedido a Ana Calzada. En el marco del concurso se entregaron también dos accésits, con los que fueron distinguidas dos fotografías realizadas por José Carlos Rebollo y por Josué Pérez.