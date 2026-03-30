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Semana Santa

Los "pequeños cofrades" de Toro aprenden sobre la Semana Santa y la cofradía del Santo Sepulcro

Los talleres continuarán este martes en la Plaza Mayor, de 11.30 a 13.00 horas, abiertos al público general y de forma gratuita

Talleres &quot;Pequeños cofrades&quot;, en la Plaza Mayor de Toro.

Talleres "Pequeños cofrades", en la Plaza Mayor de Toro. / Cedida

Yago Costoya

Alrededor de 40 niños han participado este lunes en la primera edición de los talleres "Pequeños cofrades", organizados por la cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad para involucrar a los más pequeños en la Semana Santa y acercarlos a las tradiciones de la hermandad.

Las actividades continuarán este martes en el mismo lugar, en la Plaza Mayor de Toro, de 11.30 a 13.00 horas, abiertos al público general y de forma gratuita.

Una de las pruebas de la &quot;Yincana de las Llagas&quot;.

Una de las pruebas de la "Yincana de las Llagas". / Cedida

Martes 31 de marzo

Durante la jornada del martes, las propuestas girarán en torno al Domingo de Resurrección. En estos talleres, los pequeños podrán rellenar con paja "el muñeco de Judas", que se quemará el citado día en la Plaza Mayor, a las 18.00 horas. Previamente, se explicará a los niños que se trata de una representación de que "el bien puede al mal".

Asimismo, participarán en la decoración de tambores y aprenderán el toque conocido popularmente como "tum tum tuel", que también tiene protagonismo durante el Domingo de Resurrección.

Talleres &quot;Pequeños cofrades&quot;, celebrados el lunes 30 de marzo.

Talleres "Pequeños cofrades", celebrados el lunes 30 de marzo. / Cedida

Lunes 30 de marzo

Este lunes, los menores han participado en "la Yincana de las Llagas", donde han podido acercarse, a través de distintas pruebas, al tradicional acto de la Adoración de las Llagas, celebrado el Miércoles Santo. Al finalizar la actividad, los niños recibieron trofeos como reconocimiento a su participación.

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Además, realizaron una manualidad: una cruz compuesta por unos palitos de madera y unas cuerdas de colores, que se han podido llevar a sus casas. También se les proporcionaron unas hojas con el sello de la cofradía para que puedan dibujar en ellas.

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