David Rivas, ganador del Concurso de Composición para la Banda de Sinfónica de Estepona: "Por desgracia, el mundo está revuelto, y yo siempre digo que la música nos salva"

El compositor y director toresano David Rivas ha resultado ganador de la quinta edición del Concurso de Composición para la Banda Sinfónica "Estepona, Jardín de la Costa del Sol", a través de su proyecto, basado en una suite descriptiva en tres movimientos, centrados en el entorno natural, cultural y musical de la localidad malagueña, que lleva por título "Estepona, jardín de luz".

-¿Qué vínculo mantiene usted con Estepona y qué razones le llevaron a presentarse a este certamen?

-El único vínculo que tengo con Málaga es, creo que como mucha gente de nuestro país, visitar tanto la capital como la provincia alguna vez de vacaciones. En concreto, Estepona la conozco debido a esta razón, pero la visité hace muchos años.

Profesionalmente, es una provincia en la que en alguna ocasión he estado o, si no he podido estar, mi música sí que lo ha hecho, interpretada por la banda municipal y otras de la provincia. Sin embargo, el propósito fue presentarme porque vi en las bases que mi trayectoria podría ajustarse bastante. Además, no es que inicialmente tuvieras que hacer una obra, se trataba de proponer una composición, basada en Estepona, que solo la elaborabas, como es mi caso, si ganabas el concurso.

En la primera parte de la presentación tenías que aportar todos los méritos que tuvieras hasta la fecha: catálogo, obras compuestas, lugares en los que has estado dirigiendo que tu música ha podido sonar, grabaciones hechas, etcétera. La segunda parte, un poco más subjetiva, tenías que dedicarle un tiempo sobre todo a la parte de investigación sobre la ciudad, porque la obra tiene que versar sobre ella.

-¿Podría contarnos en qué consistió el proyecto que presentó para el concurso?

-Yo propuse una obra dividida en tres partes, de unos 15 o 16 minutos de duración. En cada sección trato de describir elementos, paisajes, lugares, colores, aromas, tradiciones y folclore vinculados a la provincia, pero, sobre todo, a Estepona.

Consideraba más interesante dividir la obra en tres bloques, de manera que en cada uno pudiera basarme en el entorno natural. Me parecía idóneo empezar con calma, el mar, la luz, y la montaña. Lo bueno de Estepona es que el mar y la montaña están a la vuelta de la esquina. Por otro lado, la ciudad en sí, los colores, el blanco, etcétera. Posteriormente, la vida cultural y las tradiciones.

Las suites son tres movimientos independientes, aunque el conjunto de la obra lo conforman las tres. De esta forma, yo puedo trabajar de forma más pormenorizada y centrarme en cada elemento por separado, siguiendo estas tres ideas. No deja de ser abstracto, porque al final no es como si hicieras algo que tenga una letra, tienes que imaginarlo. Lo importante es tratarlo con mucho respecto y estar a la altura de los que han considerado que tú eras merecedor del premio.

-Dado que su obra se entregará antes del 18 de septiembre, ¿planea viajar a la provincia de Málaga durante este tiempo para inspirarse y desarrollar el proyecto?

-Como las fechas son buenas porque tenemos un verano por delante, como todavía no tenía previsto un destino para las vacaciones de este año, podría ser, o por lo menos una parte, que pasara unos días por allí. Es verdad que yo ya tengo esa base de idea programática, pero si puedes ir para todavía inspirarte más, vivirlo "in situ" y luego volcarlo sobre el pentagrama, creo que podría ser un plan muy interesante. Así que te tomo la idea y creo que lo voy a hacer.

-¿Qué significa para usted haber ganado este certamen?

Estoy muy agradecido al jurado y a la organización por pensar que el proyecto mío es el ganador, porque estas cosas sirven para seguir motivándote, aprendiendo y, por supuesto, sumar una composición más con una banda nueva .

En los tiempos que corren, la música todavía nos reconforta y nos une. Por desgracia, ya está el mundo revuelto, y yo siempre digo que la música nos salva.

-Ayer se le hizo entrega del Barandales de Honor 2026 en Zamora. Están siendo unos días de mucho reconocimiento para usted ¿cómo está viviendo esta etapa?

Estoy como en una nube. Yo siempre digo que cuando te reconocen en casa, la alegría y la satisfacción son dobles, porque es tu gente, tus vecinos, los habitantes de tu ciudad, de tu pueblo, Toro, quienes consideran que eres merecedor de ese honor.

Yo como "semanasantero" y como autor, algo que yo no sabía ni tenía constatado, sino que gente que se dedica a estas cosas me lo ha dicho, y no lo digo como un récord, sino como un orgullo, una satisfacción y también una responsabilidad: ser el autor que, hasta la fecha, tiene más música en la historia de la Semana Santa de Zamora. Eso hace todavía que el honor sea triple.

Solo he recibido muestras de cariño y de respeto. Estoy muy agradecido, en primer lugar, a la Junta Pro Semana Santa, que son los que deciden, y, evidentemente, a todas las cofradías y a la Semana Santa en general.

Además, yo siempre digo que el premio más importante es el cariño y el respeto de la gente. Incluso por la calle, algo que me llama poderosamente la atención: personas que no conoces, pero que te han visto en la prensa o en las redes sociales, te paran y te dan la enhorabuena. Eso, desde luego, es impagable y es el verdadero regalo: sentirse profeta en la tierra de uno.

Concurso de Composición para la Banda Sinfónica de Estepona

El certamen, convocado por el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), tiene la finalidad de motivar a compositores a crear obras sinfónicas para repertorio bandístico, inspiradas en la localidad malagueña. En esta edición, han participado dieciocho compositores de reconocido prestigio nacional e internacional, según ha informado este lunes el consistorio en un comunicado.

Noticias relacionadas

La composición finalizada, escrita y maquetada, tanto de la partitura del director como de las partes correspondientes de cada músico, deberá entregarse antes del próximo 18 de septiembre. La obra final será interpretada por la Banda Sinfónica de Estepona, bajo la dirección de su autor, el 20 de noviembre, en el Teatro Auditorio Felipe VI.