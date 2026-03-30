El canal de San José recibirá la máxima dotación de agua en la nueva campaña de riego
La comunidad aprueba en asamblea una "cuota extraordinaria" de 100 euros por hectárea para afrontar los gastos derivados del proyecto de modernización
La comunidad de regantes del canal de San José espera una campaña de riego "tranquila", después de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) haya autorizado la concesión de la máxima dotación de agua, 6.000 metros cúbicos por hectárea.
La planificación de la campaña de riego, que arrancará el 1 de abril, fue uno de los puntos abordados en la asamblea general celebrada en Toro, en la que también se fijaron las cuotas que tendrán que abonar los regantes para afrontar los gastos derivados del proyecto de modernización y los "generales" de la comunidad.
El presidente del canal de San José, Roberto Arias, explicó a los regantes que en la última reunión de la Junta de Explotación del sistema Pisuerga y Bajo Duero, la CHD comunicó la concesión de la máxima dotación para la nueva campaña, por lo que, en principio y a pesar de seguir regando "a manta", no será necesario establecer restricciones como en años anteriores.
En la asamblea general también se aprobó la "cuota extraordinaria" de 100 euros por hectárea que tendrán que abonar los agricultores para hacer frente a los gastos derivados del préstamo de casi 4 millones de euros solicitado para sufragar el proyecto de modernización de la infraestructura de riego.
Además, los comuneros deberán abonar otra cuota de 45 euros por hectárea, con la que se sufragarán los "gastos generales" de la comunidad, tales como los servicios prestados por los guardas o los herbicidas.
Por otra parte, Arias recordó que las obras de modernización del canal San José ya están en marcha en el primer sector, el que discurre desde Zamora hasta Villaralbo, que arrancaron en septiembre del pasado año y cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.
Por útlimo, recordó que los regantes afectados por el proyecto de concentración parcelaria, previo a la modernización del sector II del canal, pueden revisar la documentación y plantear dudas a los técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que el próximo martes y el 7 de abril recibirán a los interesados en el Ayuntamiento de Toro.
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