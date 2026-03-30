La asociación Antona García de Toro organiza un taller infantil de Pascua
Tendrá lugar en la Ludoteca de Silvia durante las tardes del 30 y 31 de marzo y el 1 de abril
La asociación de vecinos Antona García ha organizado el "Taller de Pascua", dirigido a niños de todas las edades. Se celebrará durante las tardes del 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, en horario de 17:00 a 20:00 horas, en la Ludoteca de Silvia, ubicada en la calle Palacio de las Leyes, número 4.
Las actividades propuestas incluyen un taller de huevos de Pascua el lunes 30 de marzo, un taller de yoga el martes 31 y una propuesta de manualidades y juegos cooperativos el miércoles 1 de abril.
Para participar será necesario confirmar la asistencia a través de alguno de los siguientes teléfonos: Silvia (654 640 898), Olvido (605 189 815), Mónica (653 805 352). El precio son 3 euros el día para los socios y 5 euros para quienes no lo son.
La asociación mantiene actualmente abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en hacerse socias.
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