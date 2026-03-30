La asociación Antona García de Toro organiza un taller infantil de Pascua

La asociación de vecinos Antona García ha organizado el "Taller de Pascua", dirigido a niños de todas las edades. Se celebrará durante las tardes del 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, en horario de 17:00 a 20:00 horas, en la Ludoteca de Silvia, ubicada en la calle Palacio de las Leyes, número 4.

Cartel del "Taller de Pascua". / Cedida

Las actividades propuestas incluyen un taller de huevos de Pascua el lunes 30 de marzo, un taller de yoga el martes 31 y una propuesta de manualidades y juegos cooperativos el miércoles 1 de abril.

Para participar será necesario confirmar la asistencia a través de alguno de los siguientes teléfonos: Silvia (654 640 898), Olvido (605 189 815), Mónica (653 805 352). El precio son 3 euros el día para los socios y 5 euros para quienes no lo son.

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La asociación mantiene actualmente abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en hacerse socias.