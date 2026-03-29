"La Verónica" premia a Ismael Martín, triunfador de la última feria de San Agustín de Toro
La asociación celebra en Toro un "cocido taurino" y un coloquio moderado por la periodista Beatriz García
La asociación cultural taurina "La Verónica" ha reconocido al matador Ismael Martín, el triunfador de la corrida de toros celebrada en la feria de San Agustín celebrada el pasado año en la ciudad.
El reconocimiento ha tenido lugar en el marco de un "cocido taurino" celebrado por la asociación cultural en el Hotel Juan II de Toro, al que asistieron aficionados a la tauromaquia.
Al margen de compartir un sabroso cocido, los participantes en el evento también pudieron disfrutar de un animado coloquio taurino, moderado por la periodista Beatriz García. En el coloquio participaron varias figuras del toreo como David Adalid, Pepe Luis Cigerueda y "Librillo", que intercambiaron impresiones con los asistentes sobre la fiesta y la afición a los toros.
El "cocido taurino" forma parte del programa de eventos que, a lo largo de todo el año, organiza la asociación con el objetivo de fomentar la afición taurina en la ciudad y de estrechar los lazos de hermandad entre sus socios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ganaderos zamoranos reciben las primeras ofertas a la baja en el precio de la leche: hasta 7 céntimos menos
- DIRECTO | Zamora CF - Pontevedra CF: sigue el partido con nosotros
- Procesión del Espíritu Santo de Zamora: el nuevo comienzo, un acierto
- Susanna Griso disfruta de la Semana Santa de Zamora
- Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral
- Hora y recorrido de la procesión de Jesús Luz y Vida de la Semana Santa de Zamora 2026
- La suerte sonríe a Zamora: El primer premio de la Lotería Nacional cae en Los Bloques
- Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora