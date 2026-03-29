"La Verónica" premia a Ismael Martín, triunfador de la última feria de San Agustín de Toro

La asociación cultural taurina "La Verónica" ha reconocido al matador Ismael Martín, el triunfador de la corrida de toros celebrada en la feria de San Agustín celebrada el pasado año en la ciudad.

El reconocimiento ha tenido lugar en el marco de un "cocido taurino" celebrado por la asociación cultural en el Hotel Juan II de Toro, al que asistieron aficionados a la tauromaquia.

Aficionados disfrutan del "cocido taurino" y del posterior coloquio. / C. Toro

Al margen de compartir un sabroso cocido, los participantes en el evento también pudieron disfrutar de un animado coloquio taurino, moderado por la periodista Beatriz García. En el coloquio participaron varias figuras del toreo como David Adalid, Pepe Luis Cigerueda y "Librillo", que intercambiaron impresiones con los asistentes sobre la fiesta y la afición a los toros.

El "cocido taurino" forma parte del programa de eventos que, a lo largo de todo el año, organiza la asociación con el objetivo de fomentar la afición taurina en la ciudad y de estrechar los lazos de hermandad entre sus socios.