Toro se engalana el Domingo de Ramos para acompañar a "La Borriquilla"

Toro se ha engalanado este Domingo de Ramos para revivir con emoción la tradicional procesión, en la que niños y adultos han arropado a la venerada imagen de “La Borriquilla”.

La recreación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue organizada por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad que, con la experiencia adquirida a lo largo de los años, ha logrado convertir la procesión del Domingo de Ramos en una de las más especiales de la Semana Santa, con la que, además, consigue involucrar a los más pequeños en una tradición muy arraigada en Toro.

Como manda la tradición, en el preludio de la procesión la iglesia de Santo Tomás Cantuariense acogió el reparto y la bendición de los ramos de laurel y de las palmas que los participantes portaron con orgullo durante el recorrido y con las que guiaron a la imagen de “La Borriquilla” en su recorrido por diferentes calles de la ciudad. Además, a los pies del paso, los párrocos de Toro procedieron a la lectura de la "Palabra" del Domingo de Ramos, que dio paso al inicio de la procesión.

GALERÍA | Toro arropa a "La Borriquilla" el Domingo de Ramos / M. J. Cachazo

En un ambiente de alegría y hermandad, el desfile procesional partió de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense para continuar por Corredera y Puerta del Mercado. Uno de los momentos más especiales del desfile procesional fue el paso de “La Borriquilla” por el Arco del Reloj, en el que dos hermanos de la hermandad aguardaban desde la capilla superior la llegada de la imagen para arrojar pétalos, flores y papeles de reducido tamaño.

Acto seguido, la procesión prosiguió su discurrir por la Plaza Mayor de la ciudad, acompasada por el ritmo de la música interpretada por los miembros de la Banda La Lira de Toro.

Decoración de balcones

Los toresanos respondieron al llamamiento realizado por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad y engalanaron los balcones de edificios disgregados a lo largo del recorrido con colchas, mantones, palmas y ramos, que aportaron colorido y realzaron el paso de “La Borriquilla”, una imagen esculpida en los talleres de Olot en 1950 y que fue promovida por el entonces cura ecónomo de la Colegiata de Toro, Luis Rubio, tal y como detalla el libro de actas de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad.

Uno de los momentos más esperados de la procesión fue la llegada a la Colegiata, en la que los niños alzaron al cielo sus palmas y ramos para arropar a la imagen de Jesús a lomos de “La Borriquilla” en su entrada triunfal al templo, en el que se ofició la eucaristía del Domingo de Ramos.