Toro busca empresario taurino para organizar los festejos de la feria San Agustín

A 96.800 euros asciende el presupuesto base de licitación estimado por el Ayuntamiento para contratar la organización de los festejos taurinos que se celebrarán en Toro con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín, que tendrán lugar en agosto. El procedimiento de licitación detalla los festejos que deberá organizar la empresa que, finalmente, resulte adjudicataria de la realización de la feria taurina de San Agustín de Toro, uno de los platos fuertes de las fiestas de agosto.

Así, la empresa tendrá que asumir la organización de un festejo mayor o corrida de toros, con seis cuatreños o cinqueños, más los sobreros establecidos por norma y que deben ser del mismo hierro.

Además, en el marco de la feria taurina, también tendrá que organizar varios festejos populares, tales como el concurso de cortes, una fuente de vino, un encierro campero, tres populares, de los que en dos se soltarán cuatro novillos y en el tercero tres vacas, una verbena taurina y una gincana para las peñas de la ciudad. Los festejos taurinos, tal y como detalla el pliego de condiciones, se celebrarán en la plaza de toros de la ciudad, a excepción de los encierros populares y del campero.

Para adjudicar el contrato de la organización de los festejos taurinos de la feria, el Ayuntamiento de Toro tendrá en cuenta diversos criterios hasta un máximo de 100 puntos. De esta manera, la oferta económica, que en ningún caso podrá superar el importe del presupuesto base de licitación, será valorada con un máximo de 50 puntos. Otro de los criterios que será valorado es el precio de las entradas, con hasta 25 puntos, la misma puntuación que se aplicará en la evaluación del cartel de toreros ofertados.

El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario el calendario de los días y horas de celebración de cada festejo que, a su vez, está obligado a obtener de los organismos competentes los permisos necesarios para la organización de cada uno de los espectáculos y se responsabilizará de las sanciones que pudieran imponerse en el caso de un defecto en la tramitación de las autorizaciones. Además, los licitadores deben facilitar a los servicios municipales la visita a las ganaderías ofertadas en su plica, con el fin de que puedan evaluar la presentación y trapío de las reses, que serán elegidas de forma conjunta con una comisión designada por el Ayuntamiento.

Los empresarios taurinos interesados en participar en el proceso disponen hasta el 1 de abril para presentar ofertas y la duración del contrato se extenderá hasta el 30 de abril de 2027, aunque se podrá establecer una prórroga de un año siempre y cuando se adopte un acuerdo mutuo.

La feria taurina de San Agustín es uno de los principales atractivos de las fiestas que, cada año, atrae a numerosas personas a la ciudad para disfrutar del festejo mayor y de otros populares que cuentan con una elevada participación y que contribuyen a fomentar la afición.