La Ruta del Vino de Toro exhibe su potencial ante profesionales en un encuentro internacional

La Ruta del Vino de Toro ha participado recientemente como entidad colaboradora en la Bienal ARS Textum Zamora-Porto 2026, un encuentro internacional dedicado a reflexionar sobre la relación entre artesanía contemporánea, diseño y territorio bajo el lema "El Duero como arteria creativa".

En el marco de este congreso, celebrado en el Museo Etnográfico de Castilla y León, los participantes pudieron conocer de primera mano el territorio de la Denominación de Origen a través de una experiencia desarrollada en la ciudad de Toro, organizada con la colaboración de la Ruta del Vino.

Alrededor de una veintena de profesionales del ámbito del diseño, la artesanía, la investigación y la gestión cultural procedentes de España y Portugal participaron en la jornada, durante la que compartieron un recorrido diseñado para explorar los vínculos entre artesanía, patrimonio y cultura vitivinícola.

El recorrido comenzó con la recepción del grupo en la Colegiata de Santa María la Mayor. Los asistentes pudieron conocer la arquitectura románica del templo y su contexto histórico dentro del conjunto monumental de la ciudad.

Profesionales de España y Portugal visitan el Monasterio del Sancti Spíritus. / Cedida

El itinerario continuó con la visita al Real Monasterio de Sancti Spiritus, socio de la Ruta del Vino de Toro, en el que los participantes pudieron acercarse a uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad y en el que pudieron comprender la relación entre patrimonio, historia y territorio.

La jornada concluyó en las instalaciones de Bodegas Fariña, donde los asistentes visitaron su museo y participaron en una cata de vinos maridada con productos locales. Este espacio permitió abrir un diálogo entre vino, arte y artesanía y comprobar que elementos como el diseño de las etiquetas, los materiales, los recipientes o las técnicas vinculadas a la producción vitivinícola forman parte de una cultura material que trasciende lo estrictamente enológico.

Además del recorrido cultural, la visita sirvió para crear un espacio de intercambio entre diseñadores, representantes institucionales y profesionales del sector vitivinícola, además de generar un contexto de networking y reflexión sobre nuevas oportunidades de colaboración entre la artesanía contemporánea y la cultura del vino.

La presencia de representantes de CeartePortugal y del proyecto ARS Textum Porto aportó también una dimensión transfronteriza al encuentro, reforzando el papel del Duero como eje de conexión cultural entre territorios.

Con la participación en la Bienal, la Ruta del Vino continúa trabajando en la promoción del territorio como destino enoturístico y cultural, mostrando a profesionales internacionales el potencial de Toro como lugar donde patrimonio, paisaje, artesanía y vino forman parte de una misma identidad.