Arrojan piedras contra caravanas estacionadas en Morales de Toro: el Ayuntamiento condena los actos vandálicos

El Ayuntamiento de Morales de Toro ha condenado los recientes actos vandálicos registrados en el área de estacionamiento de caravanas habilitada en la localidad y que han puesto en riesgo la integridad física de los usuarios.

El propio Ayuntamiento, mediante un bando, ha informado a los vecinos y a los visitantes de Morales de Toro sobre los incidentes registrados en el área de aparcamiento para caravanas. En concreto, los actos vandálicos se han centrado en el lanzamiento de piedras contra los vehículos estacionados provocando daños materiales, además de poner en riesgo la seguridad y la integridad física de los usuarios.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Morales de Toro ha recordado que este tipo de actos vandálicos tienen consecuencias legales y son constitutivos de un delito de daños y contra la seguridad.

Consecuencias legales

Además, precisó que para este tipo de acciones la normativa vigente contempla sanciones administrativas que pueden superar los 5.000 euros, al margen de las posibles responsabilidades penales que pudiera imponer la autoridad judicial.

Los actos vandálicos registrados en el área de estacionamiento de caravanas de Morales de Toro ya han sido comunicados a las autoridades locales, aunque también se ha solicitado un refuerzo de la vigilancia en la zona para evitar nuevos incidentes.

Además, desde el Ayuntamiento se ha realizado un llamamiento público a la colaboración ciudadana y se ha solicitado a los vecinos de Morales de Toro que avisen de inmediato a la Guardia Civil o a las autoridades locales si presencian nuevos actos vandálicos.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado a los vecinos y a los visitantes que "mantener un entorno seguro para el turismo es responsabilidad de todos", al margen de que "beneficia a la economía y la imagen de nuestro pueblo".