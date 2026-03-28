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Toro apuntala la cantera de su Semana Santa con los talleres "Infancia Nazarena"

Numerosos niños participan en una nueva edición de la iniciativa organizada por la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla

La Semana Santa de Toro se rejuvenece: La cantera de la cofradía de Jesús Nazareno sale en procesión para clausurar los talleres de Infancia Nazarena

La Semana Santa de Toro se rejuvenece: La cantera de la cofradía de Jesús Nazareno sale en procesión para clausurar los talleres de Infancia Nazarena

M. J. Cachazo

M. J. Cachazo

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina se ha convertido este sábado en el punto de encuentro de numerosos niños que han participado en una nueva edición de los talleres "Infancia Nazarena", organizados por la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla para involucrar a los más pequeños en la Semana Santa de Toro.

Niños de diferentes edades, muchos de ellos vinculados a la cofradía por sus familiares más cercanos, compartieron una experiencia inolvidable, durante la que, divididos por grupos, realizaron diferentes manualidades relacionadas con la hermandad,su historia y sus imágenes.

Así, los pequeños colorearon dibujos de imágenes de la hermandad, decoraron vasos de materiales reciclados y diseñaron marcapáginas con la imagen de un nazareno, aunque también crearon pulseras.

GALERÍA | Toro implica a los más pequeños en su Semana Santa

GALERÍA | Toro implica a los más pequeños en su Semana Santa

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GALERÍA | Toro implica a los más pequeños en su Semana Santa / M. J. Cachazo

Una vez concluidas las manualidades, los participantes emularon a los cofrades de la hermandad para participar en una emotiva procesión, que discurrió por el entorno de la iglesia, acompasada al ritmo de la música interpretada por una pequeña banda.

Para la procesión, la cofradía repartió entre los niños túnicas de color morado y negro creadas con bolsas y un cordón de color dorado. Durante el desfile procesional, los pequeños se turnaron para portar a hombros pasos a pequeña escala que recrearon a la perfección algunos de los que custodia la cofradía en su sede durante todo el año y que, durante la Semana Santa de Toro, recorren las calles de la ciudad.

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En la procesión tampoco podían faltar pequeños "conqueros", el emblema de la hermandad, que tras golpear con sus varas el suelo, solicitaron a los toresanos que depositaran donativos en la "conca" y que se destinarán a sufragar los gastos la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla.

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