La cofradía Virgen de la Soledad de Toro estrena un cartel que apuesta por la sencillez y el recogimiento

La artista local Ele Pozas es la autora de la obra que servirá como cartel para anunciar los actos de la cofradía Virgen de la Soledad durante la Semana Santa, una creación que nace con la voluntad de “trascender la iconografía convencional” de la Pasión para apostar por “una estética minimalista y sobria”.

La artista señaló que busca reflejar en la sencillez, “que el misterio de la Pasión se comprenda en el recogimiento interior y en la magnitud del amor en su estado más puro: el de una madre ante el sacrificio injusto de su hijo y la entrega redentora de Dios hecho hombre”.

Cartel con los actos de la cofradía Virgen de la Soledad durante la Semana Santa / Cedida

Asimismo, detalló que la obra se articula en torno a una ilustración principal, realizada a tinta china con plumilla y tintero que, tras su digitalización, ha servido de base para el diseño final del cartel, como también para una estampa conmemorativa que podrán tener los cofrades, en la cual se incluye en el reverso el himno a la Virgen de la Soledad.

Bajo la premisa del “Origen”, Pozas indicó que el diseño se completa con una tipografía caligráfica de trazo manuscrito y un sello de lacre con el emblema de la hermandad, lo que subrayó que “refuerza la identidad corporativa de la institución con un aire de atemporalidad”.

“Como toresana, es un privilegio que la Junta directiva haya contado conmigo para aportar mi trabajo al patrimonio devocional de mi tierra”, describió.

Obra de Ele Pozas para la cofradía Virgen de la Soledad. / Cedida

María Ángeles García, presidenta de la cofradía Virgen de la Soledad, afirmó que se trata de “un cartel muy original”, señalando que “rompe el estándar de los carteles de Semana Santa típicos”. Asimismo, destacó la representación del sello de lacre como “un punto muy especial” que ofrece "un tono muy vintage”, afirmando que la Junta de la Soledad “ha quedado muy satisfecha” con la obra.

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La obra fue presentada el viernes 27 de marzo en la Colegiata de Santa María la Mayor.