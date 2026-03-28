La AECC de Toro visibiliza la importancia de participar en el cribado de cáncer de colon

La AECC de Toro se sumó, el martes 24 de marzo, a la campaña "Juega tu papel" para dar visibilidad a la necesidad de participación en el programa de cribado de cáncer de colon.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se celebrará el 31 de marzo, la AECC de Toro celebró una jornada de concienciación para animar a los ciudadanos ante la baja participación en los cribados, así como para destacar la importancia de la detección precoz.

La AECC afirma que 9 de cada 10 personas podrían sobrevivir al cáncer de colon. En 2023, se registraron más de 40.000 nuevos casos en España, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC).

El cribado de cáncer de colon consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora y no invasiva que determina la sangre no visible en las heces. Además, afirman que es tan eficaz como una colonoscopia.

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En Castilla y León se ha ampliado la edad de participación, estando ahora dirigida a personas de entre 50 y 74 años.