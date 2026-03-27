Los toresanos acompañan el sufrimiento de la Virgen de los Dolores

Este año sí, al contrario que el pasado, el cielo dio tregua y permitió que la Virgen de los Dolores recorriera las calles de la ciudad. Los toresanos acompañaron a la imagen de la Dolorosa, compartiendo su intenso sufrimiento, en la primera procesión de la Semana Santa, organizada por la Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores.

Frente a la iglesia de San Julián de los Caballeros, numerosas personas se congregaban para reencontrarse con la imagen de la Virgen y acompañarla en una noche de recogimiento y devoción. Durante el ansiado momento, la Asociación Musical “La Mayor” entonaba el himno "Solo por amor", que su director, José Manuel Chillón, compuso en 2016 para Ella.

La Virgen de los Dolores alzaba la mirada al cielo, con un rosario en su mano izquierda y el corazón atravesado por un puñal en la derecha que representaba los siete dolores. Mecida a los hombros de los cargadores de la hermandad, la Virgen avanzaba lentamente, acompañada de los cofrades, vestidos de riguroso luto: entre ellos, las asociadas, ataviadas en algunos casos, con mantilla negra y peineta.

Arropada por las marchas procesionales de la Banda “La Lira” y por las velas que portaban las asociadas para iluminar a la Dolorosa, la procesión, que partió desde la iglesia de San Julián de los Caballeros, trazaba su recorrido por la calle de San Lorenzo el Real, plaza Bollos de Hito, calle Puerta del Mercado, y la plaza Santa Marina.

A continuación, siguió por la calle del Sol hasta que la talla esculpida en 1792 por el artista local Felipe Gil, volvió a entrar en el templo que la atesora durante todo el año, acompañada por la interpretación del himno nacional a cargo de los músicos de la banda “La Lira”.