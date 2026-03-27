La Escuela de Música de Toro prepara tres ensayos previos a su actuación en París

La banda de formación de la Escuela de Música “Jesús López Cobos” ensayará en la zona de San Francisco, en Toro, para preparar la próxima experiencia que vivirán en París, donde ofrecerán un desfile en el parque Disneyland el 18 de abril, englobado en el proyecto "Disney Performing Arts". El primer ensayo tuvo lugar el pasado miércoles y continuará los días 8 y 15 de abril, de 20.00 a 21.30 horas, en el mismo lugar.

Además, los alumnos de la Escuela de Música protagonizaron el miércoles 25 de marzo, una audición musical con alumnos de piano, flauta travesera y trompeta en el Teatro Fundos Latorre. Durante el evento interpretaron distintas piezas de forma individual, como también, algunas obras en grupo.

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Asimismo, este jueves llevaron a cabo una actuación de percusión en el local de la Banda "La Lira", dirigida para alumnos y padres.