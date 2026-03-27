Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ministros iberoamericanos en ZamoraDoble violación a una menor en BenaventePaliza a Miss Trans Zamora: cinco detenidasPlaga de moscas alóctonas en SayagoSemana Santa de Zamora 2026
instagramlinkedin

La Escuela de Música de Toro prepara tres ensayos previos a su actuación en París

La banda de formación realizó el primero el miércoles y continuarán el 8 y el 15 de abril en la zona de San Francisco de Toro

Escuela de Música “Jesús López Cobos” el miércoles 25 en el Teatro Latorre.

Escuela de Música “Jesús López Cobos” el miércoles 25 en el Teatro Latorre. / Cedida

Yago Costoya

La banda de formación de la Escuela de Música “Jesús López Cobos” ensayará en la zona de San Francisco, en Toro, para preparar la próxima experiencia que vivirán en París, donde ofrecerán un desfile en el parque Disneyland el 18 de abril, englobado en el proyecto "Disney Performing Arts". El primer ensayo tuvo lugar el pasado miércoles y continuará los días 8 y 15 de abril, de 20.00 a 21.30 horas, en el mismo lugar.

Además, los alumnos de la Escuela de Música protagonizaron el miércoles 25 de marzo, una audición musical con alumnos de piano, flauta travesera y trompeta en el Teatro Fundos Latorre. Durante el evento interpretaron distintas piezas de forma individual, como también, algunas obras en grupo.

Noticias relacionadas

Asimismo, este jueves llevaron a cabo una actuación de percusión en el local de la Banda "La Lira", dirigida para alumnos y padres.

Actuación de percusión del jueves 26 de marzo.

Actuación de percusión del jueves 26 de marzo. / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El convento rural que llegó a contar con 33 religiosas y al que la falta de vocaciones aboca al cierre en Zamora
  2. Un pueblo de Zamora logra captar la atención del Ministerio de Turismo como nuevo destino inteligente
  3. Detenido y puesto en libertad tras una doble violación a una menor en Benavente
  4. Última Hora: Modificación del recorrido del Traslado del Nazareno de San Frontis
  5. Un edificio del centro de Benavente entra en riesgo de colapso por falta de mantenimiento
  6. Detenido un joven en Benavente por presunto intento de agresión sexual
  7. Siete cofradías y hermandades de Zamora experimentan variaciones en sus recorridos este año
  8. Condenados los directivos que intentaron comprar una empresa de Zamora con cheques sin fondos

El Ayuntamiento de Toro instará a la CHD a adoptar medidas para reducir el ahogamiento de fauna en los canales de riego

El Ayuntamiento de Toro instará a la CHD a adoptar medidas para reducir el ahogamiento de fauna en los canales de riego

La Escuela de Música de Toro prepara tres ensayos previos a su actuación en París

La Escuela de Música de Toro prepara tres ensayos previos a su actuación en París

Carlos Rodríguez desempeñará el cargo de alcalde de Toro con una dedicación parcial del 66%

Carlos Rodríguez desempeñará el cargo de alcalde de Toro con una dedicación parcial del 66%

Condenados los directivos que intentaron comprar una empresa de Toro con cheques sin fondos

Condenados los directivos que intentaron comprar una empresa de Toro con cheques sin fondos

Fernando Prada y Carlos Rodríguez abordan la escasez de viviendas en Toro ante el desarrollo del acuartelamiento de Monte la Reina

Fernando Prada y Carlos Rodríguez abordan la escasez de viviendas en Toro ante el desarrollo del acuartelamiento de Monte la Reina

La DO Toro volverá a estar presente en la nueva edición de "Vino + Tapas" en Valladolid

La DO Toro volverá a estar presente en la nueva edición de "Vino + Tapas" en Valladolid

La cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro organiza el taller infantil "Pequeños cofrades"

La cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro organiza el taller infantil "Pequeños cofrades"

Alumnos de la Universidad de la Experiencia de Toro visitan Las Edades del Hombre

Alumnos de la Universidad de la Experiencia de Toro visitan Las Edades del Hombre
Tracking Pixel Contents