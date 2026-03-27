El Ayuntamiento de Toro instará a la CHD a reducir el ahogamiento de fauna en los canales de riego

El Pleno del jueves 26 de marzo aprobó por unanimidad una moción de urgencia presentada conjuntamente por los grupos municipales Partido Socialista, Nos Movemos Por Toro, Partido Popular, Zamora Sí y el concejal no adscrito Javier Gómez, quien expuso los motivos para instar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a adoptar medidas “para reducir el ahogamiento de fauna” en los canales de riego San José y Toro-Zamora.

La moción destaca que estos canales, construidos en 1965, presentan un diseño que "dificulta la salida de animales, provocando la muerte de numerosos vertebrados silvestres y domésticos", incluyendo jabalíes, corzos, perros y ganado menor. "La falta de rampas de escape, pasos de fauna y vallados, junto con la inclinación pronunciada de los vasos y la extensión de los canales (51 y 60 km)", señalan que los convierten "en auténticas trampas mortales".

Afirman que la problemática es "recurrente" y que está documentada en episodios recientes, como el caso de un jabalí atrapado en el canal Toro-Zamora en enero de 2024, que indican que sobrevivió gracias a la intervención de vecinos y bomberos, entre ellos destacaron a Roberto Torrero.

Entre las medidas que la moción insta a la Confederación Hidrográfica del Duero a implementar se incluyen: instalación de rampas de salida permanentes y antideslizantes a lo largo de los canales; líneas de flotación asociadas a rampas de evacuación adaptables a diferentes caudales; construcción de pasos de fauna en puntos estratégicos, como Monte la Reina; y la desembocadura del arroyo Adalia y montes al sur del Duero.

Añaden que "los puntos prioritarios" para la actuación son el Puente de Piedra y Villachica, en el canal Toro-Zamora, y el sifón aguas arriba de Peleagonzalo, Granja Florencia y Timulos, en el canal de San José.

Los grupos municipales destacan que “estas intervenciones favorecerán la conectividad ecológica, la supervivencia de la fauna y la prevención de riesgos sanitarios derivados de la descomposición de animales muertos en los canales”.

Con la aprobación unánime de esta moción, el Ayuntamiento de Toro insta a la Confederación Hidrográfica del Duero "a actuar con la mayor brevedad posible para minimizar el impacto de estas infraestructuras sobre la biodiversidad local".

Asimismo, el consistorio quiere agradecer la colaboración del biólogo toresano de Llobu Ecoturismo y Medio Ambiente e impulsor de esta moción, Javier Talegón, como también al coordinador de Ecologistas Zamora, Julio Fernández, y al bombero voluntario de Toro, Roberto Torrero, quienes reconocen que ha rescatado numerosos animales en estas zonas.