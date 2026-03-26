La DO Toro volverá a estar presente en la nueva edición de "Vino + Tapas" en Valladolid

Los vinos de la Denominación de Origen Toro volverán a estar presentes en la segunda edición de "Vino + Tapas", el evento que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la Acera de Recoletos de Valladolid, dentro de la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado.

Evento enogastronómico

La cita contará con la participación de 67 bodegas pertenecientes a cinco Denominaciones de Origen: Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro. Además, también organizarán catas en el interior de la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos para los asistentes, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Asimismo, el evento contará con seis tapas premiadas en certámenes nacionales y propuestas internacionales, que se complementarán con una programación musical en directo en una carpa.

Cartel de presentación del evento enogastronómico. / Cedida

Durante tres jornadas, los asistentes podrán acudir a esta cita en diferentes franjas horarias: el viernes 15 de mayo de 20:00h a 23:30h; el sábado 16 de mayo en horario de mediodía, de 13:00h a 17:00h, y de tarde-noche, de 20:00h a 23:30h horas; y el domingo 17 de mayo de 13:00h a 17:00h. Se accede a través de la adquisición de un pasaporte de 15 euros, disponible en su página web, como también durante la celebración de la cita en las taquillas habilitadas. También se podrán adquirir tickets individuales.

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"Vino + Tapas" fue presentado el miércoles 25 de marzo en el Ayuntamiento de Valladolid por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la DO Rueda, en representación de las 5 denominaciones de origen, Carlos Yllera, y el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, David Miranda.