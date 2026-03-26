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El director de orquesta Ángel del Palacio será premiado en Guadalajara por acercar la música clásica al medio rural

El toresano será reconocido con un Premio Fundación Siglo Futuro el 26 de junio en el Teatro Buero Vallejo (Guadalajara)

Ángel del Palacio, director de la Orquesta Sinfónica Euroamericana.

Ángel del Palacio, director de la Orquesta Sinfónica Euroamericana. / Cedida

Yago Costoya

La Fundación Siglo Futuro de Guadalajara entregará al director de orquesta toresano Ángel del Palacio, el Premio Difusión Cultural en una gala que se celebrará el 26 de junio en el Teatro Buero Vallejo (Guadalajara).

Ángel del Palacio, reconocido por su labor de difusión de la música clásica

El presidente de la fundación, Juan Garrido, explicó que se le concederá este premio a del Palacio en reconocimiento de su trayectoria, subrayando que «lleva ya doce años viniendo a Guadalajara con varias de sus orquestas».

Destacó especialmente los conciertos que ha realizado en los municipios de la provincia, en los que desarrolla una labor de difusión de la música clásica en el entorno rural, complementada, antes de cada actuación con una función educativa, contextualizando y explicando las obras previamente. Por este motivo, explica que del Palacio es «muy querido y muy valorado en los pueblos».

Ángel del Palacio durante una actuación.

Ángel del Palacio durante una actuación. / Cedida

«He cumplido lo que siempre quise ser»

«En un momento álgido de mi carrera profesional he cumplido lo que siempre quise: ser titular de una orquesta sinfónica profesional. Supone un apoyo muy importante para mí en mi labor», reconoce del Palacio, quien dirige desde hace 15 años la Orquesta Sinfónica Euroamericana de Madrid. Asimismo, ha destacado el papel del «núcleo» de la formación, mencionando a la concertino María Isabel Carpintero.

«Acercar la música clásica a los pueblos y a ciudades de pocos habitantes donde se llenan los templos, o los teatros si los hay, te ofrece un calor humano que es impagable», añadió del Palacio. Además, agradeció a la Diputación y al Ayuntamiento de Guadalajara «por financiar estos conciertos».

Premios Fundación Siglo Futuro

En esta misma gala, se entregará el Premio Valores Humanos y Culturales al rector de la Universidad de Alcalá (UAH), Carmelo García, y al periodista de Onda Cero Guadalajara, César Rivera. El Premio Difusión Cultural también se le concederá a la violinista Elena Mikhailova.

Noticias relacionadas

Los Premios Premios Fundación Siglo Futuro se otorgan a personas vinculadas con Guadalajara y su sociedad "con el fin primordial de difundir la cultura y que esta llegue a todas las capas sociales con libertad e independencia". En pasadas ediciones, también se han entregado a grandes figuras como el científico Mariano Barbacid, y los recordados escritores Mario Vargas Llosa y José Luis Sampedro.

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