Carlos Rodríguez desempeñará el cargo de alcalde con una dedicación parcial del 66%

Carlos Rodríguez ha presidido este jueves su primer Pleno municipal como alcalde de Toro, en el que se aprobó, con 8 votos a favor y 4 en contra, desempeñar su cargo con una dedicación parcial del 66% y una retribución de 26.346,56 euros brutos anuales, repartidos en catorce pagas.

En este mismo punto, quedaron aprobadas las dedicaciones exclusivas de la concejala de Urbanismo, Obras, Patrimonio y Cementerio, Ruth Martín, y la concejala de Ferias y Fiestas, Limpieza Viaria, Juventud, Participación Ciudadana, Igualdad, Parques y Jardines, María Velasco, con retribuciones de 36.595,16 euros brutos anuales, repartidos en catorce pagas.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de los ocho concejales que forman parte del equipo de Gobierno, mientras que fue rechazado por los concejales del Partido Popular, a excepción de Antonio Muñoz, que no pudo acudir al Pleno por motivos laborales, y también votó en contra la edil de Zamora Sí, María de la Calle.

Pleno celebrado el jueves 26 de marzo. / Y.C.

En este sentido, de la Calle afirmó que Martínez en el acta del 17 de julio de 2023 “se oponía frontalmente a una dedicación parcial y exigía una dedicación exclusiva”, señalando que durante este Pleno “lo que ha hecho usted es plantear una dedicación parcial”.

El concejal del Partido Popular, Rafael González, señaló que, en su mandato, “yo pedía un 80% de dedicación al Ayuntamiento de Toro, usted pidió un 66% y me lo denegaron. Las palabras textuales que usted dijo, que, por desgracia, todo queda escrito: 'considera que, antes de presentarse a una alcaldía, tiene que pensarlo muy bien'. Lo ha pensado usted muy bien, por lo que veo”.

También afirmó que “es factible compatibilizar el puesto de trabajo siempre y cuando nos movamos a distancias cortas, pero a 130 kilómetros de ida y vuelta evidentemente usted no va a poder compatibilizar un 66%”. Además, añadió que “es una desproporción poner casi 37.000 euros a cada uno de los concejales liberados”, señalando que el coste económico “entre su sueldo, el de los dos concejales y la Seguridad Social, va a rondar los 150.000 euros”.

Rodríguez respondió a González expresando que “ustedes están hablando de dos personas, una de ellas que pretendía que tuviera un 25 % de liberación y, además, que tiene una profesión con la que introduce proyectos habitualmente en el ayuntamiento de Toro, con lo que habría un conflicto. Si usted me dice que el ayuntamiento se puede llevar entre una persona a un 80 % y otra a un 25 %, ya le digo yo que es mentira”.

Además, señaló que “yo voy a estar trabajando tres mañanas a la semana aquí metido, voy a estar otras dos telefónicamente, todas las tardes y el fin de semana”. También, aseveró que “Ángeles Medina estaba liberada en un 66%, exactamente igual, y no hemos cambiado ni un céntimo la retribución, pero ha subido el IPC”.

La Corporación vota uno de los puntos del orden del día del Pleno / Y.C.

Durante el Pleno, también se nombró a Javier Gómez como teniente de alcalde, a María Velasco como segunda, y a Ruth Martín como tercera teniente de alcalde.

Por asistencia a cada sesión, también por unanimidad, se aprobaron 80 euros por los Plenos ordinarios, 60 euros por los Plenos extraordinarios, 80 euros por la Junta de Gobierno local, y 50 euros por las comisiones informativas.

También se aprobó por unanimidad la adhesión al convenio entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, para la consideración en la gestión de procesos selectivos de la Policía Local.

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En cuanto a la composición de la Junta de Portavoces, la concejala de Zamora Sí presentó una enmienda para incorporar al concejal no adscrito, siendo aprobada con la abstención del Partido Popular. En este caso, quedó presidida por el alcalde, Carlos Rodríguez, y compuesta por los portavoces municipales: Javier López, del PSOE, Ángeles Medina, de Nos Movemos por Toro, Rafael González, del Partido Popular, María de la Calle, de Zamora Sí, y el concejal no adscrito, Javier Gómez.