Semana Santa
El Santo Sepulcro de Toro anima a los vecinos a adornar sus balcones para sumar color a la procesión de la Borriquilla
La petición va dirigida a los residentes de la calle Corredera, plaza de Santa Marina, Puerta del Mercado y Plaza Mayor
La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro ha hecho un llamamiento a los vecinos de las calles por las que discurrirá la procesión de la Borriquilla para que adornen sus balcones con banderas, colchas, mantones y ramos. La de la propuesta de la cofradía surge con la intención de añadir color y resaltar este tradicional acto, que se celebrará el Domingo de Ramos.
El recorrido partirá de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense a las 12.15 horas, continuando por la calle Corredera, la Puerta del Mercado, la Plaza Mayor y la plaza de la Colegiata, donde culminará con una eucaristía.
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