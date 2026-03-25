Fernando Prada recibe a Carlos Rodríguez para abordar el desarrollo de Monte la Reina

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha recibido al nuevo alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, la mañana de este lunes. Durante el encuentro institucional, celebrado en la Delegación Territorial de la Junta, Prada explicó que se iban a abordar distintos aspectos de interés, entre los que destacó el proyecto del acuartelamiento militar de Monte la Reina.

Rodríguez señaló que es “el punto más importante ahora mismo”, debido a la inversión propuesta en este proyecto de “150 millones que el Gobierno Central va a hacer en Zamora”, subrayando la necesidad de colaboración de todas las administraciones para que “todas esas personas que vengan tengan todos los servicios necesarios para que se asienten con su familia”.

Por otra parte, Prada explicó que abordarán también aspectos relacionados con el ámbito sanitario. En este contexto, aseguró que “actualmente, en el Centro de Salud de Toro están cubiertas todas las plazas: las 18 plazas de médicos de atención primaria, las 17 de enfermería y las otras especiales de matronas, de trabajadores sociales, etcétera.”

También señaló que se tratarán aspectos referentes a la vivienda, señalando que es “la cuestión más fundamental y problemática”, describiendo a Toro como “un mundo complejo”, donde el Ayuntamiento “tiene que esforzarse en hacer actuaciones urbanísticas que pongan en valor los 14 solares que actualmente existen de suelo urbano no consolidado en el cual es necesario hacer una actuación urbanística para poner esos solares en funcionamiento”.

Añadió que “también hay parcelas de suelo urbanizable, las cuales pueden ser susceptibles de construir viviendas a través de los diferentes planeamientos urbanísticos”, para lo que señaló “el esfuerzo continuado por parte de la anterior alcaldesa en facilitar suelo para la construcción de viviendas a final de año”. Además, destacó que “Somacyl adquirió una parcela sobre la cual ya se está trabajando, y tiene licencia para, concretamente, 48 viviendas”.

Rodríguez señaló que “vamos a ceder un solar ahora mismo de unos 3.000 metros para hacer 37 viviendas”, considerando la posibilidad de que emprendedores “puedan comprar alrededor y puedan poner un negocio o darle otro uso a viviendas que ahora mismo están cerradas”. “Vamos a darle todas las vueltas que sean necesarias para solucionar el problema de construcción en el casco antiguo con el Plan General de Ordenación Urbana Creo que ha llegado un punto en el que tenemos que flexibilizar de alguna manera las exigencias constructivas”, destacó el alcalde de Toro.

Asimismo, Prada, en relación con el patrimonio, señaló que se abordarían aspectos relacionados con “la necesaria rapidez en la tramitación de expedientes ”, para lo que, explicó que “haremos hincapié en que es necesario llevar a cabo una remodelación del plan del casco histórico de este municipio y de todos para que sea mucho más fácil para los promotores poder llevar a cabo las actuaciones en materia de vivienda o reforma de instalaciones”.

Además, el delegado territorial de la Junta en Zamora señaló que se tratará la oferta educativa, afirmando que “ahora mismo está en marcha en cuanto a la solitud de plazas educativas”. Asimismo, subrayó que “hay plazas suficientes en Toro para hacer frente a la demanda que pueda existir en el momento y la demanda futura que se pueda plantear.

En este contexto, Rodríguez señaló que se reivindicará una ampliación de los ciclos de formación profesional, expresando que “hay que escuchar a las empresas para dar a los jóvenes esa formación que demandan las empresas”. Concretamente, explicó la necesidad “por las empresas existentes en la zona” de perfiles de soldadura.

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Otro de los temas tratados será la situación de la travesía de Tagarabuena, para lo que el delegado territorial de la Junta en Zamora afirmó que en los próximos días se van a instalar dos nuevos reductores de velocidad que habían sido demandados por los vecinos y el Ayuntamiento de Toro. Prada también afirmó que está pendiente una modificación de las normas del sector de Tagarabuena, como el Plan General de Organización Urbana relacionado con el tema del biogás.