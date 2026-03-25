Fernando Prada y Carlos Rodríguez abordan la escasez de vivienda en Toro ante el desarrollo del acuartelamiento de Monte la Reina

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y el nuevo alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, han tenido su primera reunión institucional. Durante el encuentro, celebrado la mañana de este miércoles en la Delegación Territorial de la Junta, se abordaron distintos aspectos de interés centrados en la futura llegada de los militares a Toro debido al acuartelamiento de Monte la Reina.

Rodríguez señaló que Monte la Reina es “el punto más importante ahora mismo”, debido a la inversión propuesta en este proyecto de “150 millones que el Gobierno Central va a hacer en Zamora”, subrayando la necesidad de colaboración de todas las administraciones para que “todas esas personas que vengan tengan todos los servicios necesarios para que se asienten en Toro con sus familias”.

Reunión institucional en la Delegación Territorial de la Junta en Zamora. / José Luis Fernández

Vivienda

En este contexto, el delegado territorial de la Junta señaló que la vivienda es “la cuestión más fundamental y problemática” en Toro, señalando que el Ayuntamiento “tiene que esforzarse en hacer actuaciones urbanísticas que pongan en valor los 14 solares que actualmente existen de suelo urbano no consolidado”.

Añadió que “también hay parcelas de suelo urbanizable, las cuales pueden ser susceptibles de construir viviendas a través de los diferentes planteamientos urbanísticos”, para lo que destacó “el esfuerzo continuado por parte de la anterior alcaldesa en facilitar suelo para la construcción de viviendas a final de año”. Además, afirmó que “Somacyl adquirió una parcela sobre la cual ya se está trabajando, y tiene licencia para, concretamente, 48 viviendas”.

Rodríguez señaló que “vamos a ceder un solar ahora mismo de unos 3.000 metros para hacer 37 viviendas”, considerando la posibilidad de que emprendedores “puedan comprar alrededor y puedan poner un negocio o darle otro uso a viviendas que ahora mismo están cerradas”.

“Vamos a darle todas las vueltas que sean necesarias para solucionar el problema de construcción en el casco antiguo con el Plan General de Ordenación Urbana. Creo que ha llegado un punto en el que tenemos que flexibilizar de alguna manera las exigencias constructivas”, destacó el alcalde de Toro.

Asimismo, Prada, en relación con el patrimonio, señaló que se abordarían aspectos relacionados con “la necesaria rapidez en la tramitación de expedientes ”, para lo que explicó que “haremos hincapié en que es necesario llevar a cabo una remodelación del plan del casco histórico de este municipio y de todos, para que sea mucho más fácil para los promotores poder llevar a cabo las actuaciones en materia de vivienda o reforma de instalaciones”.

Sanidad

Por otra parte, Prada explicó que abordarán también aspectos relacionados con el ámbito sanitario. En este contexto, aseguró que “actualmente, en el Centro de Salud de Toro están cubiertas todas las plazas: las 18 plazas de médicos de atención primaria, las 17 de enfermería y las otras especiales de matronas, de trabajadores sociales, etcétera.”

"Valoraremos mucho el crecimiento que pueda afectar al desarrollo de Monte la Reina, partiendo siempre de que este personal, es un personal especial, que tiene una posibilidad de atención sanitaria especializada por parte de compañías privadas", aseveró.

Educación

Además, el delegado territorial de la Junta en Zamora especificó que se tratará la oferta educativa, afirmando que "ahora mismo está en marcha en cuanto a la solicitud de plazas educativas". Señaló que “hay plazas suficientes en Toro para hacer frente a la demanda que pueda existir en el momento", como también "la demanda futura que se pueda plantear".

En este contexto, Rodríguez afirmó que se reivindicará una ampliación de los ciclos de formación profesional, expresando que “hay que escuchar a las empresas para dar a los jóvenes esa formación que demandan las empresas”. Concretamente, explicó la necesidad “por las empresas existentes en la zona” de perfiles de soldadura.

Urbanismo

Otro de los temas tratados será la situación de la travesía de Tagarabuena, para lo que el delegado territorial de la Junta en Zamora destacó que en los próximos días se van a instalar dos nuevos reductores de velocidad que habían sido demandados por los vecinos y el Ayuntamiento de Toro.

En este contexto, Rodríguez expuso que "ha habido algunos inconvenientes para los ciudadanos que allí residen". Indicó que "la obra está finalizando", considerando que "es el momento de reparar las posibles deficiencias que pueda haber porque la obra va a quedar para muchísimos años".

Prada también afirmó que está pendiente una modificación de las normas del sector de Tagarabuena, como el Plan General de Ordenación Urbana relacionado con el tema del biogás.

Noticias relacionadas

Durante la reunión también se encontraron presentes la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, la jefa del Servicio Territorial de Movilidad, Marta Cano, y la directora médica del Complejo Asistencial de Zamora (Sacyl), Montserrat García.