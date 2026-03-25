La cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro organiza el taller infantil "Pequeños cofrades"

La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro ha organizado el taller infantil "Pequeños Cofrades", que tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo en la Plaza Mayor de Toro, de 11.30 a 13.00 horas.

El objetivo con el que se realiza esta iniciativa, durante dos mañanas vacacionales sin colegio, es acercar a los más pequeños a la Semana Santa y a las tradiciones de la cofradía. Para ello, las actividades se dividirán en una parte lúdica, dedicada a juegos y manualidades, como otra parte catequizante.

Taller infantil "Pequeños Cofrades". / Cedida

Uno de los principales atractivos del primer día será "la Yincana de las Llagas", en la que todos los niños ganarán y, además, podrán conocer el tradicional acto de la Adoración de las Llagas, celebrado el Miércoles Santo.

El segundo día, los participantes podrán contribuir en la elaboración de "el muñeco de Judas". El presidente de la cofradía, Mario González, destaca que se trata de una tradición que la asociación pretende recuperar y que volverá a celebrarse este año durante el Domingo de Resurrección. Además, señala que esta figura se quemará en la Plaza Mayor, a partir de las 18.00 horas, explicando previamente a los niños que se trata de "una representación de que el bien puede al mal".

Asimismo, se elaborarán tambores para aprender el toque conocido popularmente como "tum tum tuel", que los pequeños también podrán utilizar durante la "Quema del Judas" del Domingo de Resurrección.

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El taller está abierto al público general, sin necesidad de formar parte de la cofradía para poder participar en él.