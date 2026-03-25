Educación
Alumnos de la Universidad de la Experiencia de Toro visitan Las Edades del Hombre
Un total de 35 alumnos se han desplazado a Zamora para conocer la exposición de arte sacro
Un total de 35 alumnos de la delegación toresana de la Universidad de la Experiencia se desplazaron hasta Zamora para contemplar “EsperanZa”, la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que se celebra por segunda vez en la ciudad. La exposición de arte sacro se articula en dos sedes: la Catedral de Zamora y la iglesia de San Cipriano.
La coordinadora del programa en Toro, Yolanda Manso, explica que la experiencia “ha sido muy positiva”. Los alumnos se dividieron en dos grupos debido a que el número máximo de asistentes por visita era de 20 personas. En este sentido, señala que ambos guías conocían que los grupos procedían de Toro, por lo que “han hecho referencia también al patrimonio histórico y religioso que tenemos en la ciudad”.
Manso destacó la explicación, en la Catedral de Zamora, que se les proporcionó sobre las diferencias entre la escuela escultórica italiana y la castellana a partir de diversas representaciones de Cristo, entre las que se mencionó la talla del Cristo del Amparo de Toro.
Asimismo, añade que otro de los momentos que más les llamó la atención a los participantes fue la contemplación de dos piezas especialmente significativas: la Virgen Embarazada y el Arcángel San Gabriel, obras vinculadas a la Colegiata que se encuentran expuestas en la iglesia de San Cipriano.
Estaba previsto que la exposición pudiera contemplarse hasta el Domingo de Resurrección, pero se ha ampliado el plazo de apertura hasta el domingo 3 de mayo.
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