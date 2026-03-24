Encuentran un perro mestizo ahorcado en la zona de El Canto de Toro

Agentes del Seprona de la Guardia Civil están investigando como un caso de maltrato animal la aparición de un perro mestizo macho que se halló ahorcado en un árbol el sábado 14 de marzo en la zona de El Canto de Toro.

El aviso lo efectuó una vecina que paseaba por la bajada que conduce a la carretera N-122. Tras encontrarse con el cuerpo del animal, alertó a la Policía Local, que intervino en primera instancia.

Por el momento, se desconoce la identidad del presunto autor y el número de personas que pudieran estar implicadas, aunque los investigadores de la unidad especializada de la Guardia Civil trabajan con algunos indicios. El cadáver fue retirado y trasladado a un centro veterinario para recoger muestras biológicas que permitan seguir avanzando en la investigación.

El delito de maltrato animal, recogido en el artículo 340 del Código Penal, contempla penas de prisión de entre 12 y 24 meses, además de la inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionada con animales, así como para su tenencia.

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Las autoridades recalcan la importancia de alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad ante cualquier situación sospechosa relacionada con animales, con el objetivo de prevenir y perseguir posibles casos de maltrato.