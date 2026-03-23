El Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro culmina con una actuación con destino a París

El pasado fin de semana, el Teatro Fundos Latorre fue escenario de los últimos conciertos programados en el Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro. El domingo, el Ensemble de Saxofones y Clarinetes y la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos” pusieron el broche final al ciclo con una actuación que contó con 226 entradas vendidas, lo que permitió recaudar 904 euros para financiar el viaje de los alumnos a París, que ofrecerán un concierto en el parque de Disney el próximo 18 de abril.

Las obras interpretadas por el Ensemble fueron "La saeta", de Joan Manuel Serrat, "Perdónalos", de David Rivas, "El Novio de la Muerte", de Juan Costa y Fidel Prado, "Cristo de la Sangre", de Emilio Cebrián, "Virgen de las espadas", de Víctor Argüello y "Osanna in excelsis", de Óscar Navarro.

Ensemble de Saxofones y Clarinetes. / Cedida

Por otro lado, la banda de la Escuela de Música de Toro tocó "Siempre mi Esperanza", de J.J. Espinosa de los Monteros, "Mi amargura", de Víctor M. Ferrer, "La flagelación", de David Rivas y "Discípula Domini", de Víctor Argüello.

Viernes 20 de marzo

Asimismo, el viernes 20 de marzo, también en el Teatro Latorre, se llevó a cabo el concierto organizado por la banda “La Lira”, que volvió a contar con la actuación de la banda de la Escuela Municipal de Música, ofreciendo la primera parte del concierto.

Posteriormente, una corneta y unos tambores, templados del Silencio, crearon una atmósfera de recogimiento y expectación de forma previa a la exhibición de la banda “La Lira”, que interpretó “Llanto por Cristo Muerto” de David Rivas, “Jesús Preso” de Emilio Cebrián, “Crucifixión” de Jaime Gutiérrez, “Nuestro Padre Jesús” de Emilio Cebrián, “Mater Mea” de Ricardo Dorado, y “El Novio de la Muerte” de Juan Costa y Fidel Prado.

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Asociación Banda de Música La Lira de Toro. / Cedida

El director de la banda “La Lira”, Jairo del Río, explicó que “mi idea era ambientar la Semana Santa de Toro y utilizar una marcha representativa de cada uno de sus días más importantes”. Sin embargo, detalló que como también actuaba la banda de la Escuela “tenía que concentrarlo mucho más”, y que, por ello, se centró en el Miércoles, Jueves y Viernes Santo, acomapañado de la narración de José Manuel Fuente.