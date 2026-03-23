Creatividad infantil en Toro: taller de marionetas en la Casa de Cultura por Semana Santa

Coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, la Casa de Cultura de Toro acogerá el taller infantil “Soy una nuez y tú, ¿quién eres? Del papel al juego" de Por las Ramas Teatro. La actividad, dirigida a niños de entre 6 y 11 años, se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

Esta nueva propuesta busca acercar la literatura, la empatía y la creación artística a los más pequeños. Durante el taller, los participantes descubrirán la historia de Omar, un niño que emprende un viaje hacia un nuevo hogar. A partir de este relato integrador, se invitará a los niños a crear su propio viaje y a contarlo utilizando marionetas y objetos cotidianos.

Taller “Soy una nuez y tú, ¿quién eres? Del papel al juego" / Cedida

La organización informa que dado que la actividad requiere de un proceso creativo continuo, es obligatoria la asistencia de los menores durante los tres días. Asimismo, las plazas estarán limitadas a un máximo de 20 niños y la inscripción podrá realizarse a través de un WhatsApp al teléfono 980 69 01 08 o del correo electrónico casacultura@toroayto.es.

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