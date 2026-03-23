Comienzan las obras de renovación en el parque infantil de Tagarabuena

El Ayuntamiento de Toro ha comenzado este lunes las obras de renovación en el parque infantil del barrio toresano de Tagarabuena, por lo que la zona de juegos permanecerá cerrada hasta que finalicen los trabajos.

De forma paralela, se encuentran efectuándose las reformas en el área de juegos ubicada en San Francisco y, posteriormente, la actuación continuará en El Canto. El presupuesto base de la licitación de estas tres actuaciones es de alrededor de 150.000 euros, IVA incluido.

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En los tres espacios se instalarán nuevos revestimientos para las superficies de estas áreas, se llevará a cabo el mantenimiento de los juegos ya existentes, así como la incorporación de nuevos elementos. Las nuevas instalaciones estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE EN 1176 sobre equipamiento en las áreas de juego.